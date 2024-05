Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές του αεροδρομίου Gatwick του Λονδίνου όταν ήχησε ο συναγερμός για ύπαρξη φωτιάς. Αμέσως δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του χώρου ενώ οι αρχές του αεροδρομίου σε ανάρτηση τους στο Twitter ζήτησαν συγνώμη από τον κόσμο και ευχήθηκαν όπως σύντομα επανέλθει και πάλι σε λειτουργία το αεροδρόμιο.

Our South Terminal Departure Lounge was evacuated this morning following a fire alarm activation. Our dedicated Airport Fire Service attended and confirmed there was no fire. The Departure Lounge is now open again and we are processing remaining passengers back through security…

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) May 9, 2024