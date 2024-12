Φονικό είναι το πέρασμα της καταιγίδας Ντάραγκ από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία το Σάββατο (7/12) καθώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο άνδρας πέθανε από πτώση δέντρου πάνω στο αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε στο Λανκασάιρ.

Σε ολόκληρη τη χώρα, δέντρα έπεσαν και πτήσεις ακυρώθηκαν εν μέσω ριπών ανέμου που έφτασαν τα 148 χιλιόμετρα ενώ σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτός από τους ανέμους θα υπάρξουν και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αυτό συνέβη καθώς σχεδόν 400.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα στην Ιρλανδία μετά την καταιγίδα που έπληξε τη χώρα.

Περίπου 86.000 σπίτια στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία ήταν χωρίς ρεύμα.

