Ο Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς για την Καμπέρα της Αυστραλίας, λίγες ώρες αφότου ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον δικαστηρίου στη Σαϊπάν, στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, αναφέρει το WikiLeaks σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δικαστήριο της Σαϊπάν επικύρωσε τη συμφωνία του Τζούλιαν Ασάνζ με την αμερικανική δικαιοσύνη, που προέβλεπε ομολογία ενοχής από τον ιδρυτή του WikiLeaks για «συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια» και την καταδίκη του σε φυλάκιση 62 μηνών, ποινή που έχει ήδη εκτίσει στη Βρετανία.

Julian has arrived at the federal court house in Saipan.

I watch this and think how overloaded his senses must be, walking through the press scrum after years of sensory depravation and the four walls of his high security Belmarsh prison cell.

pic.twitter.com/BzgkpWPXdy

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024