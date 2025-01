Την έναρξη της γεώτρησης στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ για φυσικό αέριο ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο «X» ο Νίκος Χριστοδουλίδης δημοσιεύοντας και φωρογραφίες.

Η γεώτρηση πραγματοποιείται από την κοινοπραξία της ExxonMobil και της Qatar Energy.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Commencement of drilling this morning by @exxonmobil and @qatarenergy in Block 5 of Cyprus’ EEZ. Cyprus progresses exploration activities, aiming to be an alternative and reliable source of Natural Gas for the EU, 🇨🇾 pic.twitter.com/JoaDx3WM5R

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 24, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ