Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε ακόμα ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας και ότι έχουν συλλάβει πάνω από 100 Ρώσους αιχμαλώτους.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.

We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2024

