Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, ότι η πρόσθετη αμερικανική βοήθεια των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ασφάλεια της Ουκρανίας ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου.

«Κάθε πράξη αλληλεγγύης από τους εταίρους μας σώζει ζωές, ενισχύει την ανεξαρτησία μας και την ανθεκτικότητα μας. Αποδεικνύει επίσης ότι οι δημοκρατίες είναι πιο ισχυρές από τις αυταρχικούς επιτιθέμενους», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο «Χ».

Ukraine deeply appreciates the United States’ steadfast support, especially as we approach the end of this challenging year. The nearly $2.5 billion in security assistance is a crucial contribution that will strengthen our defenders on the frontlines.

This support comes at a…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2024

