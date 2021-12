«Just the two of us»: Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που πάνε στον τελικό

Στο χθεσινοβραδινό live του «Just the two of us» είδαμε έξι ζευγάρια να διαγωνίζονται για μια θέση στον τελικό.

Το κοινό και η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυροπούλου, ψήφισαν τα ζευγάρια που θα φτάσουν την επόμενη εβδομάδα στον μεγάλο τελικό...

Περισσότερα στο govastileto.gr