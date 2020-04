Tα γυρίσματα του Keeping Up With the Kardashians θα πραγματοποιηθούν με iphones λόγω κορωνοϊού

Η εξάπλωση του κορωνοϊού είχε αποτέλεσμα να σταματήσουν τα γυρίσματα του Keeping Up With the Kardashians.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Kim Kardashan σε συνέντευξη που έδωσε -μέσω video call- στον Jimmy Fallon για το «The Tonight Show: At Home Edition», το τελευταίο επεισόδιο της 18ης σεζόν του Keeping Up With the Kardashians θα γυριστεί λόγω καραντίνας μέσω iphone...

Περισσότερα στο govastileto.gr