Βασίλης Καρράς: Θα είναι ο δεύτερος κριτής του «Just the Two of Us»;

Από τον Ιανουάριο του 2020 θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το «Just the Two of Us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, μέσα από τη συχνότητα του Open.

Αυτή την περίοδο, γίνονται οι απαραίτητες συζητήσεις για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στην κριτική επιτροπή.

Όπως έγινε γνωστό η Άντζελα Δημητρίου είναι πολύ κοντά στην τελική συμφωνία, ωστόσο ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές.

Μάλιστα, η Κλεοπάτρα Πατλάκη αποκάλυψε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πως στην κριτική επιτροπή του μουσικού show θα βρίσκεται και ο Βασίλης Καρράς.

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είναι πολύ κοντά να κλείσει και να τον δούμε για πρώτη φορά σε ρόλο κριτή.

Πηγή: govastileto.gr