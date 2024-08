Στον τελικό του Beach Volley των γυναικών οι αθλήτριες που τη Βραζιλία, που κέρδισαν τελικά το χρυσό μετάλλιο, καυγάδισαν με τις Καναδέζες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου και τελευταίου σετ, που έκρινε το νικητή, οι αθλήτριες αθλήτριες βρέθηκαν στο φιλέ και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες σε πολύ έντονο ύφος.

Η παρεξήγηση λύθηκε με τον Dj του γηπέδου να επεμβαίνει! Έβαλε στα μεγάφωνα το τραγούδι «Imagine» του Τζον Λένον για να τις ηρεμήσει και κέρδισε τα χαμόγελά τους και το χειροκρότημα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για την ιστορία η Βραζιλία πήρε τη νίκη στον τελικό με 2-1 σετ.

How great is this? DJ at the beach volleyball plays John Lennon’s ‘Imagine’ after things get a little bit heated between the Brazil and Canada players #Olympic2024 #OlympicGames #BeachVolleyball pic.twitter.com/ctrbT5CbhS

— Diarmuid Pepper (@Diarmuid_9) August 9, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ