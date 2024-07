Ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα είναι ένας από τους δύο σημαιοφόρους των ΗΠΑ στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, που θα γίνει την Παρασκευή 26/7 στο Σηκουάνα. Δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης, τέσσερις φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ και ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως, ο 39χρονος αστέρας θα γίνει ο πρώτος Αμερικανός μπασκετμπολίστας που θα έχει την τιμή να ηγηθεί της αποστολής της χώρας του ως σημαιοφόρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Είναι μία απίστευτη τιμή να εκπροσωπείς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε μία στιγμή που μπορεί να ενώσει όλο τον κόσμο. Για ένα παιδί από το Άκρον, η ευθύνη αυτή σημαίνει τα πάντα, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την οικογένειά μου, για όλα τα παιδιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τους συμπαίκτες μου, τους υπόλοιπους Olympians και τόσο πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα με μεγάλες προσδοκίες. Ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να μας φέρνει όλους κοντά και είμαι περήφανος που θα είμαι μέρος μίας τόσο σημαντικής στιγμής» αναφέρει σε δήλωσή του ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Leading the way for Team USA. 🇺🇸

Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men’s flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc

— Team USA (@TeamUSA) July 22, 2024

