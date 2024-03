Οι ΗΠΑ βίωσαν τον θερμότερο χειμώνα στην ιστορία τους, ανακοίνωσε την Παρακευή η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η μέση θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς μήνες για την ηπειρωτική χώρα (χωρίς την Αλάσκα και τη Χαβάη) ήταν 3,1°C. Η «επίμονη ζέστη» προκάλεσε «τη συνεχιζόμενη λέπτυνση του πάγου» στις Μεγάλες Λίμνες, στις βόρειες ΗΠΑ. Η παγοκάλυψη στην περιοχή ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σύμφωνα με τη NOAA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

JUST IN: The U.S. had its warmest winter on record.

A record wildfire claimed more than 1 million acres in the Southern Plains.

More from our #February 2024 #StateofClimate Report:https://t.co/C5v34awmab@NOAANCEI pic.twitter.com/5OioqQvIqy

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NOAA (@NOAA) March 8, 2024