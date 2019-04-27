«Αθήνα για την Ελλάδα»: Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΕΥΘΥΜΙΟΥΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΕΚΔΟΤΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΙΑΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΩΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΟΘΩΝ του ΙΑΚΩΒΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ)ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΚΛΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΡΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΚΔΟΤΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΓΕΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΙΜΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΙΤΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΟΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΣΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΤΗ ΕΛΕΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ