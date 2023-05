Εκλογές Τουρκία: Ο Ερντογάν τραγούδησε στο «μπαλκόνι της νίκης»

Ο Τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στο συγκεντρωμένο πλήθος στην Άγκυρα με μία θριαμβευτική και γεμάτη ενέργεια ομιλία και έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Εμινέ.

Αφότου εξήλθε από τα γραφεία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου βρισκόταν για να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών, τραγούδησε «σε όσους ακούν και δεν ακούν. Σε όσους ρωτούν και δεν ρωτούν... Τον αγαπάμε, τον αγαπάμε πολύ».

Recep Tayyip Erdogan 🇹🇷

Someone is in the kitchen and we are in the balcony.#Turkey #TurkeyElections #İstanbul pic.twitter.com/7hAi4MCA46