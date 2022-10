Ελίζα Βόζεμπεργκ: Υπερασπίζεται την Frontex- Παραμερίζει την έκθεση OLAF που την «καίει»

Αναφορά στο πρόσφατο «τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα στον Έβρο, όπου Τούρκοι οδήγησαν 92 ανθρώπους, τους κακοποίησαν, τους γύμνωσαν, και τους υποχρέωσαν να περάσουν στα ελληνικά σύνορα», πραγματοποιεί η ευρωβουλευτής της ΝΔ , Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, με παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου, Ίλβα Γιόχανσον.

Η ευρωβουλευτής, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης και ασύλου από την ευρω-ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ότι «η έκθεση (OLAF για Frontex) δεν οδηγείται σε σαφή και συγκεκριμένα συμπεράσματα για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά της».

«Η έκθεση στερείται νομικής βάσης και δεν οδηγείται σε σαφή και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Κάθε συζήτηση για το μεταναστευτικό θα πρέπει να είναι σοβαρή και υπεύθυνη. Να μιλήσουμε με αλήθειες», τόνισε η κ. Βόζεμπεργκ και προσέθεσε: «Η έκθεση συμπίπτει με την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας και την εργαλειοποίηση απελπισμένων ανθρώπων. Μόλις προχθές Τούρκοι οδήγησαν 92 ανθρώπους στον Έβρο, τους κακοποίησαν, τους γύμνωσαν, και τους υποχρέωσαν να περάσουν στα ελληνικά σύνορα. Έχει ενημερωθεί η επίτροπος, η κυρία Γιόχανσον. Διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές».

«Υπάρχει στην έκθεση κάποιο αποδεδειγμένο στοιχείο για παράνομες απωθήσεις;» αναρωτήθηκε και συνέχισε απαντώντας σε αυτό το ερώτημα: «Κάθε άλλο, δεν είναι αυτή η δουλειά της. Η δουλειά της είναι να ελέγξει τους υπευθύνους για τυχόν λάθη. Και τα λάθη διορθώνονται. Γνωρίζετε ότι καθημερινά άνδρες και γυναίκες του ελληνικού λιμενικού διασώζουν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Γνωρίζετε ή μήπως αγνοείτε ότι η Τουρκία δεν τηρεί την υποχρέωσή της, αλλά αντίθετα καλύπτει, αν δεν στηρίζει, τα κυκλώματα των διακινητών και περιφρονεί την υποχρέωσή της που απορρέει από την κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016».

«Συνάδελφοι -συνέχισε η κ. Βόζεμπεργκ- τα λάθη διορθώνονται, όμως, δεν ακυρώνουμε το ρόλο του Frontex. Όταν μιλούμε για παρανομίες και αυτό έχει σχέση με την ανθρώπινη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες, πρέπει να χρησιμοποιούμε αποδεικτικά στοιχεία, επιχειρήματα και συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Διαφορετικά δεν είμαστε σοβαροί απέναντι στο πρόβλημα. Η Frontex είναι αναγκαία, χρειαζόμαστε μια ισχυρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων με παράλληλο σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες και τους το οφείλουμε».

Υπενθυμίζεται το πόρισμα-κόλαφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) για το σκάνδαλο συγκάλυψης των ελληνικών επαναπροωθήσεων από τη Frontex. Παρότι δεν ήταν μέρος της έρευνας, το πόρισμα αποκαλύπτει με ωμό τρόπο πως η ελληνικές αρχές στο Αιγαίο παράτησαν πρόσφυγες σε φουσκωτές σχεδίες μέσα στη θάλασσα, προκειμένου να μην μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στο να ζητήσουν άσυλο στην Ε.Ε.

Στις 119 σελίδες του, καταγράφει βήμα βήμα τις ανακολουθίες, τις υπεκφυγές και τις αναληθείς αναφορές υψηλόβαθμων στελεχών της Frontex, μεταξύ των οποίων του πρώην διευθυντή της Φαμπρίς Λετζέρι, προκειμένου να συγκαλύψουν τις επαναπροωθήσεις του Ελληνικού Λιμενικού, ώστε να μην υπάρξει λογοδοσία για βαρύτατες παραβιάσεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και να συνεχιστούν οι εγκληματικές πρακτικές στα θαλάσσια ευρωπαϊκά σύνορα.

Το πόρισμα διαπιστώνει ότι οι μεθοδεύσεις και οι ενέργειες των στελεχών της Frontex παραβιάζουν τον εσωτερικό κανονισμό και τον υπαλληλικό κώδικα της Frontex, όπως και σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών, καθώς επηρέασαν την ικανότητα της Frontex να δρα με σεβασμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στα θεμελιώδη δικαιώματα και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Η Frontex σε ανακοίνωσή της είχε επιβεβαιώσει πλήρως τα ευρήματα του πορίσματος, αναγνωρίζοντας ότι «αυτές ήταν πρακτικές του παρελθόντος» και επισημαίνοντας ότι έχει προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε ποινική και πειθαρχική διαδικασία απόδοσης ευθυνών ούτε να ξανανοίγει το φάκελο για την έστω, εκ των υστέρων διερεύνηση των περιστατικών που συγκαλύφθηκαν.

❗EXCLUSIVE: We got our hands on the secretive 129 p. OLAF investigation into @Frontex. It proves the Greek Coast Guard systematically commits pushbacks that FX knew all about - but covered it all up, as @derspiegel and partners have long reported https://t.co/aFXO2h23Si 1/20