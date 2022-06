Συνάντηση Δένδια με Εμιρατινό ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε στον Νίκο Δένδια, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah bin Zayed Al Nahyan).

Κατά τη συνάντησή των δύο υπουργών Εξωτερικών στο Άμπου Ντάμπι, διεξήχθησαν παραγωγικές συνομιλίες για την εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη συνεργασία σε οικονομία, εμπόριο, επενδύσεις και σε περιφερειακά ζητήματα. Αναφέρθηκαν επίσης στο ενεργειακό ζήτημα, στη κατάσταση στον Κόλπο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

The meeting with UAE FM @ABZayed takes place in the framework of the signed Agreement between Greece and the United Arab Emirates on Joint Cooperation in Foreign Policy and Defence. pic.twitter.com/SamfECjtkp