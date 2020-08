Με αντί-Navtex απαντάει η Αθήνα

Με αντί Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Ο χώρος που δεσμεύει η παράνομη τουρκική NAVTEX:

Με λευκό, η καθορισμένη κατά την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία ΑΟΖ μας:

Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος πλέει προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι έχει ήδη φθάσει στο σημείο των ερευνών.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Fatih Dönmez, ανέφερε σε ανακοίνωση του περί τις 10:00 της Δευτέρας ότι το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis «έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει», χωρίς να διευκρινίζει ποιο ακριβώς είναι το σημείο αυτό.

Το πλοίο, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, συνοδεύεται από δύο βοηθητικά σκάφη, τα οποία δεν είναι πολεμικά, το Cengzishan και το Ataman.

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή».

Μάλιστα, τονίζει ότι «Oruc Reis 83 εκατομμύρια (Τούρκοι) βρίσκονται πίσω σου».

Το σκάφος κινείται στο Αιγαίο "πειρατικά"

Από το απόγευμα της Κυριακής 9/8 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis προέβη σε μια «πειρατική» ενέργεια, που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ανησυχητική αναφορικά με την πρόθεση της Άγκυρας να «πατήσει πόδι» στην ελληνική ΑΟΖ. Η τελευταία φορά που εξέπεμψε σήμα στο -υποχρεωτικό για όλα τα σκάφη- σύστημα AIS το Oruc Reis, ήταν το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στις 19:00 το απόγευμα.

Η αιτία για αυτή την ενέργεια καταδείχθηκε το πρωί της Δευτέρας: Το Oruc Reis, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, απέπλευσε για την περιοχή που η Άγκυρα δέσμευσε με νέα Navtex, δηλαδή πλέει προς το επίμαχο σημείο που διεκδικεί εντός της ελληνικής ΑΟΖ, κοντά στο Καστελόριζο.

Δείτε στον live χάρτη το τελευταίο στίγμα του Oruc Reis, στο οποίο φαίνεται... ακόμα αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αττάλειας:

Παράλληλα, νωρίς το πρωί της Δευτέρας η Τουρκία εξέδωσε νέα -τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες- NAVTEX, στην οποία προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες από την Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο και τον 30ο μεσημβρινό από σήμερα έως τις 23 Αυγούστου.