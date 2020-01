Πανηγυρισμοί στον στρατό Χαφτάρ για την επίσκεψη του στην Ελλάδα: «Μια φιλία που θα διαρκέσει για πάντα»

Με μια σειρά από tweet σε πανηγυρικούς τόνους σχολιάζει ο στρατός (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ τις επαφές του στρατάρχη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Δένδια στην Αθήνα.

Σε ένα μάλιστα από αυτά αναφορικά με τις συζητήσεις που είχε ο Χαλίφα Χαφτάρ με τον Νίκο Δένδια, υπογραμμίζει πως αυτή, «σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας φιλίας και μιας συμμαχίας που θα διαρκέσει για πάντα».

The General Commander of the Libyan National Army, with the #Greek foreign minister marking the beginning of a A new era of friendship cooperation and an alliance that will last forever.#Libya #LNA #Hafter.#حفتر_المجاهد_ينتصر #حفتر #ليبيا pic.twitter.com/hquzRI5R4M — M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

Επίσης σε ένα ακόμα tweet ο LNA, αναφέρεται και στους νέους Έλληνες αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, γράφοντας πως «Αυτοί είναι οι νέοι ηγέτες των Ενόπλων Δυνάμεων».

The #Hellenic worrier has awakened

These are the new leaders of the #Greek Armed Forces.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met today with the Governing Council for Foreign Affairs and Defense (KYSEA) to elect a new leadership of the Armed Forces.#Libya #LNA pic.twitter.com/OR90XirdE4 — M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

Nikos Dendias: Greece ready to support Libya next day

A great friendship and alliance is being born that will last generation and will never be forgotten ;the Libyan people will speak of the days of our fight for our nation and how #Greece stood by #Libya in its hour of need#LNA pic.twitter.com/3HuJ0BFidS — M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

Επίσης σε άλλο tweet ο LNA τρολάρει δήλωση του Ερντογάν πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χαφτάρ.

«Η αλήθεια είναι πως δεν διαβάζω το σκότος. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος αξιόπιστος. Χθες συνέχισαν να βομβαρδίζουν τη Τρίπολη. Εμείς θα το δούμε αυτό πολύ καθαρά στο Βερολίνο. Θα δούμε και τι θα κάνουν μία - δύο μέρες μετά το Βερολίνο», δήλωσε νωρίτερα ο Ερντογάν, στον οποίο απάντησε ο LNA με την φωτογραφία του στρατάρχη που χαιρετάει στρατιωτικά.