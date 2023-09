Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα στην Ουκρανία, ενώ οι δύο άνδρες αντήλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Good meeting with Prime Minister Mitsotakis @PrimeministerGR of our valued Ally #Greece. We discussed the importance of continued support to Ukraine, and #NATO’s increased focus on addressing the security impact of climate change. #UNGA pic.twitter.com/B712VvdF4r

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2023