Η ελληνική κωμωδία βρίσκει στέγη στο Premise* Comedy Club

Premise* Comedy Club : Ό,τι νέο και διαφορετικό συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στην ελληνική κωμωδία βρίσκει στέγη σε ένα νέο comedy club!



Από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή με 6 διαφορετικούς κωμικούς σε μία παράσταση stand up comedy με το πιο δυνατό line up στην πόλη.



Περισσότερες από 40 ώρες αστεία κείμενα…

Πάνω από 25 σόλο παραστάσεις…

Περισσότεροι από 24 κωμικοί…

Σε 1 κλαμπ Stand–up κωμωδίας!





To Stand up comedy αποκτάει ένα στέκι.

Το stand up comedy μπορεί κανείς να το δει και να το απολαύσει παντού. Σε μπαρ, σε θέατρα, σε καφέ και γενικά οπουδήποτε υπάρχει ένα φως και ένα μικρόφωνο. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να δει κανείς stand up comedy στον πιο φυσικό του χώρο, το comedy club. Εκεί όπου γεννιέται η κωμωδία.

90 λεπτά κωμωδίας από 6 κωμικούς.



Σε κάθε παράσταση έχετε την ευκαιρία να δείτε 6 έμπειρους κωμικούς με άπειρες ώρες παρουσίας μπροστά σε κοινό και παραστάσεις σε κάθε πόλη της Ελλάδας plus, ορισμένοι από αυτούς, με εμπειρία σε διεθνείς σκηνές τόσο σε ελληνικό κοινό του εξωτερικού όσο και σε αγγλόφωνες παραστάσεις.

Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική παράσταση.





Με περισσότερους από 24 κωμικούς στο δυναμικό του αλλά και πολλούς νέους ταλαντούχους performers του είδους, το Premise προσφέρει κάθε εβδομάδα μία ανανεωμένη και διαφορετική εμπειρία κωμωδίας με καταιγιστικό ρυθμό, εναλλαγές, διαφορετικά θέματα, ιδέες, κείμενα και αστεία.

Ένας χώρος αποκλειστικά για Stand up Comedy.



To Premise είναι ένας χώρο αφιερωμένος αποκλειστικά στην stand-up κωμωδία και τους λάτρεις της. Σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να παρέχει τις ιδανικές συνθήκες παράστασης στους κωμικούς ώστε με τη σειρά τους να προσφέρουν στους θεατές μια μοναδική εμπειρία κωμωδίας.

Κάθε Παρασκευή από τις 11/10.



Μία εκπληκτική παράσταση κωμωδίας θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε έναν εκπληκτικό χώρο κάθε εβδομάδα. Αν σας αρέσει το stand up comedy ελάτε να απολαύσετε μία ή κάθε μία από αυτές. Ξεκινάμε!

Η ομάδα του Premise Comedy Club:



Γιώργος Χατζηπαύλου, Λάμπρος Φισφής, Κατερίνα Βρανά, Διονύσης Ατζαράκης, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Θωμάς Ζάμπρας, Ζήσης Ρούμπος, Αριστοτέλης Ρήγας, Χρύσα Κατσαρίνη, Δημήτρης Δούκογλου, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Blink Mike, Ανδρεάς Πασπάτης, Στέλιος Ανατολίτης, Πάρης Ρούπος, Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαιμάκος, Παναγιώτης Κούδας, Αλέξανδρος Τιτκώβ, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Ήρα Κατσούδα, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Οδυσσέας Μαυρομάτης, Γιάννης Ρούσσος, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ.

*Premise (μετάφραση): εγκαταστάσεις, δεδομένο, λογική βάση, προϋπόθεση, παραδοχή, πλαίσιο σκέψης

WordReference English-Greek Dictionary

Premise Comedy Club: Βουτάδων 6 Γκάζι

Τηλ. Κρατήσεων: 213 0185101

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Ημέρες Λειτουργιάς: Παρασκευή (Comedy Club) & Κυριακή (σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα)

Ώρα έναρξης: 21.30 / Ώρα είσοδος κοινού: 21.00

Διάρκεια: 90 λεπτά με διάλειμμα

Τιμή εισιτηρίου / Εισόδου: 15 € (σε θέση καθούμενων)



Η αγορά εισιτηρίου περιλαμβάνει τη θέαση του προγράμματος, για την οποία η αγορά ποτού δεν είναι υποχρεωτική.



Για όσους πελάτες επιθυμούν να καταναλώσουν ποτά ή αναψυκτικά, θα υπάρχει τιμοκατάλογος στο bar. (4€ μπύρα / 5€ κρασί / 7€ ποτό)

Προπώληση: www.viva.gr/tickets

Μια παραγωγή του Ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη