To ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ στη Βερόνα για τα δικαιώματα του παιδιού

Το θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ, ένα θέατρο για παιδιά, βρίσκεται στη Βερόνα της Ιταλίας για το πρώτο kick off meeting του προγραμματος Right for kids.





Πρόκειται για μία Ευρωπαική διοργάνωση, όπου οργανισμοί από όλη την Ευρώπη θα συνεργαστούν και συντονισμένα θα δημιουργήσουν καλλιτεχνικά γεγονότα με έναυσμα τα δικαιώματα των παιδιών, όπως διατυπώνονται από την διακήρυξη δικαιωμάτων των παιδιών της UNESCO.







Παραστάσεις, workshops, θεατρικά παιχνίδια και πολλές άλλες δραστηριότητες θα παρουσιαστούν στην Τσεχοσλοβακία, στη Σερβία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, μια που ο συντονιστής του προγραμματος είναι ο καλλιτεχνικός οργανισμός AIDA FONDAZIONE που έχει την έδρα του στην Βερόνα. Στην Ελλάδα και στο θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ τον Νοέμβριο του 2019 θα διοργανωθεί ένα φεστιβάλ θεατρικών παραστάσεων (και όχι μόνο) όπου όλοι οι συμμeτέχοντες οργανισμοί θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους.





Oι οργανισμοί που κατ΄αρχας συμμετέχουν είναι οι AIDA FONDAZIONE, (Ιταλία) AEROPLIO THEATRE, ACTION SYNERGY, ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ, (Ελλάδα) PERFORMALITA (Τσεχία) DAH theater (Σερβια).