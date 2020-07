Το έργο «Ένα μωρό για 3» ξεκινάει περιοδεία με Π. Χαϊκάλη, Κ. Αποστολάκη και Γ. Δρακόπουλο

Η Θέμις Μαρσέλλου επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι με τη σπαρταριστή, οικογενειακή κωμωδία της Coline Serreau «Ένα μωρό για τρεις». Με τον Παύλο Χαϊκάλη, τον Κώστα Αποστολάκη και τον Γιάννη Δρακόπουλο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Ένα μωρό για τρεις» έρχεται να δροσίσει τα καλοκαιρινά βράδια προσφέροντας μοναδικές στιγμές γέλιου διασκέδασης, αλλά και συγκίνησης. Η καλύτερη θεατρική επιλογή για αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι.





Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη θεατρική του εκδοχή, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Μια δροσερή κωμωδία που αναγκάζει τρεις εργένηδες να αντιμετωπίσουν άγριους γκάνγκστερς και καχύποπτους αστυνομικούς ενώ βιώνουν απροσδόκητα τη συγκλονιστική και σαρωτική ευθύνη της πατρότητας και παράλληλα ξυπνούν μέσα τους, πρωτόγνωρα συναισθήματα.



Η υπόθεση βασίζεται στην κωμική γαλλική ταινία του 1985 «Trois hommes et un couffin» της Coline Serreau, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας, ενώ το 1987 το Χολιγουντιανό ριμέικ «Three men and a baby» σε σκηνοθεσία Leonard Nimoy, με πρωταγωνιστές τους Tom Selleck, Steve Guttenberg και Ted Danson, αναδείχθηκε από το Αμερικανικό Box Office ως η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 400 εκ. δολάρια παγκοσμίως.





Η ιστορία



Τρεις συγκάτοικοι και ορκισμένοι εργένηδες, ζουν την πολυτάραχη ζωή τους σε ένα διαμέρισμα του Παρισιού. Το μόνο που τους απασχολεί είναι τα πάρτι και οι γυναίκες.



Η ιστορία ξεκινάει σε ένα πάρτι, όταν ένας φίλος του Τζακ του ζητά μια χάρη. Να παραλάβει εκ μέρους του ένα πολύ σημαντικό πακέτο, όσο ο ίδιος θα λείπει σε ταξίδι. Ο Τζακ φυσικά δέχεται και μιας και ο ίδιος θα λείπει για τρεις εβδομάδες στην Ιαπωνία, ενημερώνει με τη σειρά του, τους συγκατοίκους του, τον Πήτερ και τον Μάικλ, να το παραλάβουν.



Η επόμενη μέρα τους επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη, μόλις βρίσκουν στην πόρτα του σπιτιού τους, ένα μωρό κι ένα σημείωμα...Νομίζοντας ότι πρόκειται για το «πακέτο» που περίμεναν, το παίρνουν η ανέμελη και εργένικη ζωή τους αλλάζει για πάντα!



Συντελεστές:



Σκηνοθεσία - απόδοση: Θέμις Μαρσέλλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Φωνητική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Μουσική επιμέλεια: Θέμις Μαρσέλλου- Μαρία Βασιλάτου

Διεύθυνση παραγωγής: Παναγιώτης Γεώργας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Βίντεο - design: Θωμάς Παλυβός



Παραγωγή: Performing Arts and Entertainment



Επικοινωνία: Άννα Θεοδόση (atheodosi@gmail.com K. 6977605271)



Παίζουν οι ηθοποιοί:



Παύλος Χαϊκάλης

Κώστας Αποστολάκης

Γιάννης Δρακόπουλος

Φωτεινή Αθερίδου

Κώστας Φαλελάκης

Έφη Σταυροπούλου

Μαρία Βασιλάτου

Θέμις Μαρσέλλου



Τιμές εισιτηρίων



Προπώληση: 17€, 15€ (άνεργοι φοιτητές & άνω των 65)

Ταμείο: 20€, 17€ (άνεργοι, φοιτητές & άνω των 65)



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/ena-moro-gia-treis/

Πληροφορίες: 2109213310 & www.artinfo.gr

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρξης: 21.00