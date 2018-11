Φεστιβάλ Raise your voice - Ενάντια στο Ανθρώπινο Εμπόριο στην Τεχνόπολη

Να φωνάξουν όλοι «τέλος στο εμπόριο ανθρώπων» καλούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ «Raise your voice» (Ύψωσε τη φωνή σου) που θα γίνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη.40εκ. άνθρωποι ζουν ως Μοντέρνοι Σκλάβοι, 1 στους 4 είναι παιδιά. 25εκ άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε καταναγκαστική εργασία, με τη βιομηχανία της μόδας να είναι δεύτερη. Στη χώρα μας 7.9 άνθρωποι ανά χίλια άτομα πληθυσμού ζουν σε συνθήκες δουλείας (Global Slavery Index, 2018).Σε καλούμε να ενώσεις τη φωνή σου με τον ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, τη Τζένη Μπαλατσινού, το σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, το Δημήτρη Στρέπκο, την Ιωάννα Κουρμπέλα και δεκάδες οργανώσεις στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ανθρώπινου εμπορίου σε μια γιορτή κοινωνικής ένταξης που λέει ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ τη Κυριακή 18 Νοεμβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών.Δημιουργοί, καλλιτέχνες και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και το κόσμο θα συναντηθούν την Κυριακή στη Τεχνόπολη για να ενώσουν τις ιστορίες τους μαζί με πρόσφυγες chef, σχεδιαστές, craftsmen, μουσικούς, χορευτές, ζωγράφους, αθλητές, techies, επιχειρηματίες δίνοντας σου την ευκαιρία να συμμετέχεις στην Έκθεση Τέχνης, στο Pop up Market Ηθικού Εμπορίου, στο Performers Corner με Street Dance Shows, Live Μουσική και DJ sets, στο Skate Park, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5, σε Ethnic και Vegan Food Halls, σε μοναδικές ταινίες στο Film room, στην Έκθεση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στο Συνέδριο Διεθνών Ομιλητών, στα Παιδικά Εργαστήρια στο KIDs Corner, σε Βιωματικά Εργαστήρια Ενηλίκων, στο Upcycle Point δημιουργώντας νέα προϊόντα από φύρα, στην Έκθεση Κουστουμιών γνωστών Σχεδιαστών, στην ανταλλαγή ρούχων στο Swap Bazaar και στην ανταλλαγή βιβλίων στο Book Bazaar. Όλες οι δράσεις έχουν δωρεάν με ελεύθερη συμμετοχή όλη μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Το φεστιβάλ κορυφώνεται με τη Τελετή Απονομής Βραβείων Διαγωνισμού Καλλιτεχνών και start-ups Κοινωνικών Επιχειρηματιών στις 18:00 στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολη.Το φεστιβάλ είναι μια συνδιοργάνωση των οργανώσεων στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά της εμπορίας ανθρώπων και της κοινωνικής ένταξης προσφύγων όπως το Fashion Revolution, η Α21, η Red Umbrella, η Θετική Φωνή, η Διοτίμα, οι Γιατροί του Κόσμου, η Arsis, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Ένα Παιδί Ένας Κόσμος, Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Οργάνωση Γη, ANKAA, Greek Council for Refugees, Greek Forum For Refugees, Zaatar, Νόστος, Help Refugees, The NO Project, Human Slavery, Victoria Square Project, Φάλουν Ντάφα, Greek Forum for Migrants, Equal Society, Melissa Network, Action for Women, Black Athena, STEPS με την ενεργή συμμετοχή της Action Aid, του World Human Forum, της Ελληνικής Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Project Elea Camp, Khora Shop, του Δήμου Τρικάλων, SOFFA, Social Hackers Academy, ACTIONS του Ιδρύματος Fluxum, Μύρτιλο και πολλών άλλων.Το RAISE YOUR VOICE FESTIVAL τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηνών και του Αντιδημάρχου Μεταναστών και Προσφύγων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Εισηγητή για το Human Trafficking Υπουργείο Εξωτερικών και τη Στήριξη της Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών.Το φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία του Fashion Revolution Greece που γιορτάζει 5 χρόνια δράσεων σε όλη την Ελλάδα και άλλα 102 κράτη με 275εκ reach και 720εκ impressions το 2018 του #whomademyclothes.