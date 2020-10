Η Άσλεϊ Παρκ, από το Μπρόντγουεϊ, στη σειρά Emily in Paris

Η πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, Άσλεϊ Παρκ τα τελευταία έξι χρόνια ήταν στη θεατρική σκηνή. Συμμετείχε στις παραστάσεις «Mamma Mia!», «The King» και «Sunday in the Park».

Αλλά αυτόν τον μήνα, η Αμερικανίδα ηθοποιός κορεατικής καταγωγής έκανε ένα μεγάλο άλμα στον Ατλαντικό, στη Γαλλία, όπου πρωταγωνιστεί με τη Λίλι Κόλινς στη νέα σειρά του Netflix, «Emily in Paris», παραγωγός, δημιουργός και σεναριογράφος της οποίας είναι ο Ντάρεν Σταρ (Darren Star) (Sex and the City, Younger).

Η σειρά ακολουθεί την Έμιλι (Κόλινς) καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα ζωή, μια νέα δουλειά και νέες σχέσεις στο Παρίσι.

Η Παρκ, η οποία υποδύεται τη Μίντι, που φιλοδοξεί να γίνει ποπ τραγουδίστρια, βάδισε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας πρώτη φορά για τις ανάγκες της σειράς. Σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar μίλησε για την εκπροσώπηση Ασιατών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και για τη σημασία της γυναικείας φιλίας.

«Αυτό που μου αρέσει στους χαρακτήρες του Ντάρεν - είναι εκπληκτικό που αυτός ο άντρας μπορεί να δημιουργήσει αυτούς τους κόσμους για τις γυναίκες, ειδικά. Την πρώτη φορά που παρακολούθησα το "Sex and the City" νομίζω ήμουν πολύ μικρή γι' αυτό. Δεν είχα πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη, δεν είχα ποτέ φίλο. Όλα αυτά τα πράγματα στη σειρά έδειχναν: "Ω, αυτή είναι μια εκδοχή του τι είναι μια γυναίκα". Και δεν είπε ποτέ τι πρέπει να είναι ή τι πρέπει να έχουν οι γυναίκες, αλλά άφησε το κοινό να βρει τους χαρακτήρες και να ανακαλύψει το είδος της γυναίκας που θέλει να είναι, το είδος των φίλων που θέλουν να είναι ή μπορούν να είναι» σημείωσε η Άσλεϊ Παρκ.

Έτσι, κατάλαβα πραγματικά τη ζωή στην πόλη και τις σχέσεις και τις φιλίες μέσω αυτών των χαρακτήρων στο «Sex and the City», ανέφερε. Και έβλεπα χαρακτήρες που ήταν όλοι λευκοί. Το γεγονός ότι θα υπάρξει κάποια που μοιάζει με εμένα που είναι μέρος αυτής της ομάδας χαρακτήρων είναι πολύ, πολύ ωραίο, πρόσθεσε.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό, όχι μόνο όσον αφορά την εκπροσώπηση, αλλά θέλω τα κορίτσια να μπορούν να δουν τι είδους φιλίες μπορούν να έχουν, ειδικά σε μια εποχή όπως αυτή, κατά την οποία οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να βγουν έξω και να συναντηθούν με ανθρώπους δεν γνωρίζουν, είπε.

Και οι άνθρωποι που ξεκινούν τις σπουδές τους στο κολέγιο τους, που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν λάθη και να συναντούν νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα γίνουν φίλοι για όλη τη ζωή τους, δεν είναι σε θέση να το κάνουν τώρα, υπογράμμισε.

Το στοιχείο από τη σειρά που της άρεσε περισσότερο είναι η φιλία με την Έμιλι, όπως ανέφερε. «Είναι δύο κορίτσια που είναι περίεργα το ένα για το άλλο» τόνισε και πρόσθεσε ότι έγινε φίλη με τη Λίλι Κόλινς αμέσως μετά την πρώτη τους γνωριμία.

