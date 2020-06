Η Ναόμι Κάμπελ είναι το πρόσωπο του Pat McGrath Labs

Η Ναόμι Κάμπελ είναι η πρώτη πρέσβειρα του make up brand Pat McGrath Labs της διάσημης Βρετανίδας make up artist, Πατ ΜακΓραθ.



Η ΜακΓκαρθ γνωστή για το έργο της στις επιδείξεις μόδας των Alexander McQueen και John Galliano συνεργάζεται με το supermodel εδώ και 25 χρόνια.



Για να γιορτάσει την είδηση η Ναόμι Κάμπελ κάνει το ντεμπούτο της σε μια ταινία μικρού μήκους "DIVINE ROSE" σε σκηνοθεσία της ΜακΓκραθ για τη νέα συλλογή προϊόντων μακιγιάζ αποτελούμενη από παλέτες σκιών και κραγιόν.



Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Κάμπελ θα πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικές καμπάνιες καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους και συμμετέχει στη νέα online σειρά Pat McGrath Labs Masterchat.



«Είμαι ενθουσιασμένη που η αδερφή μου Ναόμι Κάμπελ είναι το πρώτο μας επίσημο πρόσωπο στο Pat McGrath Labs» λέει η make up artist. «Η ομορφιά της Ναόμι είναι ασύγκριτη, αλλά αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή και απόλυτη μούσα McGrath, είναι η θρυλική αφοσίωσή της, το απαράμιλλο επαγγελματικό ήθος της και η υπέροχη ψυχή της» πρόσθεσε.



«Είναι απόλυτη τιμή να είμαι το νέο και πρώτο επίσημο πρόσωπο των Pat McGrath Labs» δήλωσε η Ναόμι Κάμπελ. «Η Πατ είναι η οικογένεια που έχω επιλέξει και μια αναμφισβήτητα δημιουργική δύναμη στον κλάδο ομορφιάς που βρίσκεται στη ζωή μου από τα πρώτα στάδια της καριέρας μου» ανέφερε.



«Η Πατ έχει δημιουργήσει μια σειρά που φέρνει τη φαντασία και την αίγλη στην καθημερινή μας ζωή και μας κάνει να ονειρευόμαστε ξανά!» πρόσθεσε η Ναόμι Κάμπελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ