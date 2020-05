Ο Anthony Hopkins βγαίνει στο προσκήνιο ως ζωγράφος

Πριν λίγο καιρό, ο βραβευμένος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins), ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποδύθηκε τον Χάνιμπαλ Λέκτερ στην ταινία «Η Σιωπή των Αμνών», προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο όταν ανήρτησε ένα Tik Tok του εαυτού του να χορεύει την επιτυχία του Drake «Toosie Side». Σχεδόν απαρατήρητο πέρασε το ότι στον τοίχο πίσω του ήταν ένας πίνακας, ένα αφηρημένο πορτρέτο με ζωηρά χρώματα. Σε πρώτη ματιά, μοιάζει έργο του Francis Picabia, από τη φημισμένη σειρά «Transparencies». Δεν είναι. Είναι έργο του ίδιου του ηθοποιού. Ο οποίος έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη από το σπίτι του στο Μαλιμπού στο ARTnews για αυτή -την έως σήμερα σχεδόν άγνωστη- καλλιτεχνική δραστηριότητά του.

Είπε ότι δεν ήταν καλός μαθητής στο σχολείο και ότι σκίτσαρε πολύ. Κάποια Bernice Evans, κόρη γειτόνων, ηλικίας 17 με 18, είχε πάει στο Λονδίνο για να κάνει σπουδές τέχνης και μια μέρα του έκανε το πορτρέτο με μολύβι και χρώματα κιμωλίας, λίγο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (δεν θυμάται ακριβώς αν ήταν το 1947 ή το 1948). Η Evans κάλεσε τον εξάχρονο τότε Άντονι σε ένα στούντιο πάνω από το ταχυδρομείο στο Port Talbot και τον μύησε στη ζωγραφική. Και αυτή ήταν η πρώτη επαφή του με αυτή την τέχνη. Στα 15 του, άρχισε να ζωγραφίζει, κάποιος του είπε ότι «πρέπει να γίνεις ζωγράφος ή γελοιογράφος», το καλοσκέφτηκε, αλλά υπέθετε ότι θα χρειαζόταν μεγάλη δεξιότητα για κάτι τέτοιο, τα χρόνια πέρασαν και εγκατέλειψε την ιδέα.

Και πώς ξανάπιασε τον χρωστήρα; «Χρόνια πριν, η Στέλα, η σύζυγός μου, βρήκε στο σπίτι παλιά μου σενάρια με τις λευκές σελίδες γεμάτες ζωγραφιές... Λίγο πριν παντρευτούμε, το 2003, μου είπε: "Πρέπει να αρχίσεις να ζωγραφίζεις". "Όχι, όχι" απάντησα. Αλλά ήθελε να κάνω ζωγραφιές για τους καλεσμένους στον γάμο, ήταν περίπου 75. "Είσαι τρελή;" αντέδρασα. "Κάνε το" ήταν η απάντησή της. Και κατέληξα να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία και τα δώσαμε στους καλεσμένους. Έτσι ξανάρχισα».

Διευκρίνισε ότι ζωγραφίζει ελεύθερα: «Ο συγγραφέας Χένρι Μίλερ έγραψε ένα βιβλίο, το "Paint as You Like and Die Happy". Συνήθιζε απλά να ζωγραφίζει και να ζωγραφίζει - δεν το ανέλυε ούτε τον απασχολούσε. Αυτό είναι που κάνω. Ο πίνακας που είδατε στο βίντεο στο Tik Tok είναι κάτι που ολοκλήρωσα πρόσφατα. Κατά κάποιον τρόπο τα έκανα μαντάρα, και σκέφτηκα "γιατί το έκανα αυτό;". Αλλά δεν πετάω ποτέ τίποτα και το δούλεψα ξανά και ανασυνέθεσα όλη τη δομή του προσώπου. Αγαπώ τα ζωηρά, ζωηρά χρώματα. Αυτό είναι που μου αρέσει. Ζωγραφίζω αυτά τα πρόσωπα. Είμαι επηρεασμένος από ζωγράφους σαν τον Oscar Kokoschka και τον Francis Picabia».

Τον ρώτησαν ποιοι άλλοι καλλιτέχνες του αρέσουν. Τα πρώτα ονόματα που βγήκαν από το στόμα του ήταν ο L.S. Lowry και ο Lucien Freud. Μετά πρόσθεσε τον Francis Bacon - «ένας απ' τους αγαπημένους μου όλων των εποχών». Ακολούθησαν οι Turner, Picasso, Degas, Monet. «Θα σας πω κάτι εκπληκτικό» είπε. «Όταν πήγα στο Παρίσι, και πήγα στο Musée d'Orsay και μετά πήγα στην αίθουσα του Van Gogh - δεν είμαι κάποιος που κάνει δηλώσεις με υπερβολές, αλλά όταν μπήκα σε αυτή την αίθουσα, ήταν σαν να έφαγα κλωτσιά στη μούρη. Τα ζωηρά χρώματα της ζωής αυτού του ανθρώπου».

Για τη ρουτίνα του στη διάρκεια του «λουκέτου» είπε ότι σηκώνεται πρωί, κάνει γυμναστική και μετά κάτι κάνει. «Έχω την τάση να θέλω να δω βρετανικές τηλεοπτικές σειρές με ντετέκτιβ, και τότε λέω: "Ώρα να κάνεις καμιά δουλειά". Οπότε, όλη μέρα, διαβάζω ή παίζω πιάνο ή ζωγραφίζω. Γράφω τρία σενάρια. Υποθέτω ότι το μυαλό μου είναι φορτισμένο με πολλή ενέργεια. Είναι το πώς είμαι κατασκευασμένος, δεν είναι κάτι για να πάρω εύσημα. Είναι μεγάλη τύχη, γιατί έχω χώρο να ζωγραφίζω» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ