Ένας νέος καλλιτέχνης ο Γιάννης Κουλούσιας κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Χαραυγή».

Το who is who του Γιάννη Κουλούσια

Ο Γιάννης Κουλούσιας γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε, από την παιδική του κιόλας ηλικία, μουσικές σπουδές στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Σταυρουπόλεως και ως έφηβος συμμετείχε σε φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, ως μέλος της λαϊκής ορχήστρας του δήμου.

Συνέχισε στο Λυδικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, αποκτώντας πτυχίο στην αρμονία της μουσικής. Έπειτα, εντρύφησε στην ανατολική μουσική δίπλα στον Ziad Rajab, έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς της ανατολικής παράδοσης που ζει στη χώρα μας. Μαθητεύει πλάι στον διεθνούς φήμης ντράμερ Κώστα Αναστασιάδη, με κατεύθυνση στην αρμονία του ρυθμού. Τα τελευταία χρόνια φοιτά στη σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διανύοντας φέτος το τελευταίο έτος των σπουδών του. Παράλληλα, εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές σε όλη την Ελλάδα και πειραματιζόμενος -σε ζωντανή ενορχήστρωση- με νυκτά, κρουστά και πνευστά όργανα, παρουσιάζει με τη φωνή του ένα μουσικό πρόγραμμα τραγουδιών και συνθέσεων σύμφωνα με τη δική του αισθητική προσέγγιση. Συμμετέχει σε φεστιβάλ καθώς και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις μαζί με το ‘Μουσικό πλήρωμα’, ένα μουσικό συγκρότημα που έχει ιδρύσει ο ίδιος, απαρτιζόμενο από σπουδαίος μουσικούς, καθηγητές στο είδος τους.

Τα τελευταία δύο χρόνια ετοιμάζει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Χαραυγή, το οποίο έχει μόλις ολοκληρωθεί και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές της Άνοιξης. Ο επικείμενος δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια με μουσική και σύνθεση δική του, με στίχους του ιδίου, του Κώστα Τζιδημόπουλου και της Ασκληπιάδας Κυριακού. Το δίσκο επισφραγίζουν οι συμμετοχές των Δημήτρη Ζερβουδάκη, Λιζέτα Καλημέρη, Φωτεινή Βελεσιώτου και Dilek Koc.

Δύο από τα τραγούδια του δίσκου με τίτλο «Μήνυμα» και «Φεύγω για τη Σαμοθράκη», κυκλοφορούν ήδη μέσω ραδιοφώνου και youtube, ως προάγγελοι του δίσκου.