Ο Κιάνου Ριβς γίνεται...εκδότης!

Σε νέα «λημέρια» συχνάζει πλέον ο γνωστός ηθοποιός Κιάνου Ριβς, αυτά τον εκδοτών.

Ο 53χρονος ηθοποιός μαζί με την καλλιτέχνιδα Αλεξάντρα Γκαντ ξεκίνησε το X Artists’ Books και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου «από το καλοκαίρι, τα X Artists’ Books...παράγουν μια σειρά από εσωτερικούς τίτλους σε περιορισμένα αντίτυπα».



Η συνεργασία των δύο ξεκίνησαν για το Ode to Happiness πριν από περίπου 10 χρόνια. Ο Κιάνου Ριβς μιλώντας στο T Magazine της εφημερίδας The New York Times για το νέο του εγχείρημα είπε: «Όχι ότι ανακαλύπτουμε κάτι. Αλλά η ιδέα ενός ποιοτικού βιβλίου είναι σίγουρα μέσα στις φιλοδοξίες μας».



Ανάμεσα στα βιβλία που έχουν μέχρι τώρα κυκλοφορήσεις από τις εκδόσεις X Artists’ είναι το Zeus ένα φωτογραφικό δοκίμιο του Γάλλου φωτογράφου Benoit Fougeirol σε κείμενα του Jean-Christophe Bailly.