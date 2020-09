Ο βουδιστής μοναχός και καλλιτέχνης του μέικ απ Κόντο Νισίμουρα

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του έχει πλέον ο Ιάπωνας χειροτονημένος βουδιστής μοναχός και καλλιτέχνης του μέικ απ Κόντο Νισίμουρα (Kodo Nishimura), γνωστός και ως «Monk in Mascara». Στο ενεργητικό του έχει ήδη συνεργασίες με διασημότητες όπως η Christina Milian και οι Chloe και Halle Bailey (τις ξέρουμε ως Chloe x Halle), δουλειά σε έξι διαγωνισμούς ομορφιάς Miss Universe, σεμινάρια μέικ απ για ενδιαφερόμενους όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και την αυτοβιογραφία του, η οποία κυκλοφόρησε προσφάτως στην Ιαπωνία.

Από μικρός, θεωρούσε τον εαυτό του απροσδιόριστο, ρευστό, ως προς το γένος. «Είμαι σαν το μοβ χρώμα, ένας συνδυασμός του μπλε και του κόκκινου, της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας» εξηγεί.

Την αντίληψή του για το τι είναι ιαπωνική ομορφιά αμφισβήτησε η στέψη της Riyo Mori ως Miss Universe, το 2007. Πρόσεξε το μέικ απ της και πήγε και αγόρασε την πρώτη του μάσκαρα και eyeliner. «Ένα κομμάτι του εαυτού μου απελευθερώθηκε» χαμογελά. Δραπέτευσε από την ασφυκτική Ιαπωνία στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη για σπουδές. Εμπνεόμενος από μια περφόρμανς που παρακολούθησε -ένας σπουδαστής επιστρέφει στο σπίτι του στη Νότια Κορέα για να κάνει τη στρατιωτική θητεία του- θέλησε να γυρίσει στην Ιαπωνία και να γίνει δόκιμος μοναχός (όπως είχαν κάνει και οι γονείς του).

«Συνειδητοποίησα ότι είχα την ανάγκη να αντιμετωπίσω τις ρίζες μου. Να ενδυναμώσω την ταυτότητά μου και να διαλύσω όλες μου τις αμφιβολίες σχετικά με τον βουδισμό» εξομολογείται. Για τα επόμενα δύο χρόνια ζούσε μια διπλή ζωή: δηλώνοντας δημόσια ότι ήταν γκέι καλλιτέχνης του μέικ απ στη Νέα Υόρκη και ζώντας ως δόκιμος μοναχός που έκρυβε ότι ήταν ομοφυλόφιλος στην Ιαπωνία. Εξομολογήθηκε στον δάσκαλό του τις ανησυχίες του και διαπίστωσε πόσο ανούσιες ήταν. «Το πιο σημαντικό μήνυμα του δόγματός μας (Pure Land Buddhism) είναι να γνωρίσουμε στον κόσμο ότι όλοι μπορούμε να λυτρωθούμε, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητά μας, το φύλο μας ή τις προτιμήσεις μας στη μόδα» του είπε ο δάσκαλος.

Στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Fair and open: I can live as the person I wish to be» ο 31χρονος μοναχός του βουδιστικού τάγματος Jodo ξετυλίγει το δύσκολο ταξίδι του να μεγαλώνει στην Ιαπωνία και να μη νιώθει ευπρόσδεκτος από τον περίγυρο έως τις εμπειρίες του στις ΗΠΑ, οι οποίες τον οδήγησαν σε ένα σήμερα άνεσης με -και εμπιστοσύνης σε- αυτό που είναι. Μια φράση από τη σούτρα Αμίντα συνοψίζει την άποψή του ότι όλοι, μέσα στη μοναδικότητά τους, είναι όμορφοι: «Τα μπλε λουλούδια δίνουν ένα μπλε φως· τα κίτρινα λουλούδια δίνουν ένα κίτρινο φως· τα κόκκινα λουλούδια δίνουν ένα κόκκινο φως· και τα λευκά λουλούδια δίνουν ένα λευκό φως».

