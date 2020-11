Στη μόνιμη συλλογή Μουσείου της Νότιας Κορέας, έργο του Έλληνα ζωγράφου Σταύρου Δίτσιου

Η τέχνη του Σταύρου Δίτσιου έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, και αυτήν τη στιγμή εκπροσωπείται από διάφορες γκαλερί.



Θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Yukyung της Νότιας Κορέας το οποίο αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου Μουσείου Haegeumgang. Η παγκόσμια έκθεση με τίτλο «Art of Remediation» στο Μουσείο τέχνης Yukyung θα διαρκέσει από τις 1-25 Νοεμβρίου 2020.



Ο Σταύρος Δίτσιος επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το έργο του με τίτλο «communication» και μόλις τελειώσει η έκθεση το έργο τέχνης θα παραμείνει στο μουσείο στη μόνιμη συλλογή του.



Αυτή η συλλογή όπου ανήκει το έργο δημιουργήθηκε το 2015 και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Το 2021 ολόκληρη η συλλογή συνολικά 29 έργων έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σε ατομική έκθεση στη Νέα Υόρκη, με την Artifact Gallery.

Λίγα λόγια για τον πίνακα:



Ο Σταύρος Δίτσιος ανήκει στους καλλιτέχνες που με την ιδιαίτερη γραφίδα τους αποτυπώνουν την ιδιορρυθμία της εποχής. Η σειρά των έργων του με τίτλο Communication είναι συλλήψεις που καθρεφτίζουν με εκκωφαντικό τρόπο τα αδιέξοδα της επικοινωνίας που κρύβει η χρήση της τεχνολογίας. Αισθήματα, σκέψεις ακόμα και γεγονότα μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μέσα από τους μονοχρωματικούς πίνακες με πρωταγωνιστές τα συμβολα της εικονικής πραγματικότητας. Το άσπρο και το μαύρο κυριαρχεί άλλοτε ως «θόρυβος», άλλοτε ως «αναγνωριστικό αποτύπωμα». Είναι τα παράθυρα προς τον κόσμο που αιωρούνται και ψάχνουν παραλήπτες. Το κουμπί της εκκίνησης, το κουμπί της παύσης αποτελούν αιχμηρά σχόλια στη νέα φύση των κοινωνικών σχέσεων που υποβάλλουν οι νέες τεχνολογίες και η σημειολογία τους παραπέμπει στο δίπολο επικοινωνίας και απομόνωσης.

Άλλο σημειολογικό δίπολο που διακρίνει τα έργα είναιη ατομικότητα σε contrastμε το χάος του σύμπαντος. Ο κύκλος, ώς πρωταγωνιστής είναι η συνέχεια του εαυτού, καθώς ο καλλιτέχνηςμε αυτόν, προεκτείνει την ατομικότητά του μέσα στο χώρο και το χρόνο. Άλλοτε ανοιχτός, άλλοτε κλειστός ο κύκλος εμπεριέχει την αυτοπαρατήρηση, έναν πομπό και δέκτη σε συνεχή σύνδεση. Η ζωγραφική του Σταύρου Δίτσιου βρύθει απο συμβολισμούς που καλούμαστε να ανακαλύψουμε με την προσεκτική ανάγνωση τους. Η επικοινωνία μέσα και έξω αφορά συσχετισμούς που βιώνουμε σήμερα, ο τρόπος που κοιτάζουμε τον εαυτό μας και τους έξω. Στεγανά και με περιορισμένα όρια, ή αιωρούμενοι και ελεύθεροι. Η επιλογή τελικά ανήκει στον καθένα μας.



Βολογιαννίδου Εύα - Ιστορικός Τέχνης-Επιμελήτρια

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη:



Οι πίνακες του Σταύρου Δίτσιου, είναι εμπνευσμένοι από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, βαθιά συμβολικό στην αναζήτηση απαντήσεων σε βασικές υπαρξιακές ερωτήσεις. Ο καλλιτέχνης καταργεί τη ρεαλιστική μορφή, ωστόσο διατηρεί το περιεχόμενο και μεταφέρει στο έργο του τις συνεχείς αντανακλάσεις της σημερινής πραγματικότητας. Η τεχνολογία και τα αδιέξοδά της, ο άνθρωπος σε σχέση με τη φύση, η ζωή ως παγκόσμια επέκταση και η συνεχής αλλαγή στην ενέργεια και τη δημιουργία, είναι μερικά από τα ζητήματα που επηρεάζονται στο πολύπλευρο έργο του.



Χρησιμοποιεί τα μοτίβα ως σημεία επαφής με την πραγματικότητα, ενώ από την άλλη πλευρά εγκαταλείπει τυχόν διακριτικά σημάδια για να κρεμαστεί και να αποκολληθεί από κάτι απτό. Οι επικαλυπτόμενες επιφάνειες, η ταυτόχρονη χρήση τυπωμάτων και η χρήση πολλαπλών υλικών και εργαλείων, καθορίζουν την τεχνική του ζωγράφου.



Ο Σταύρος Δίτσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1978. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, Ιταλία (1997-2001), όπου αποφοίτησε με διάκριση. Μεταξύ των καθηγητών του ήταν ο καθηγητής Umberto Borella.



Ανήσυχο και διερευνητικό πνεύμα, ασχολείται με άλλες πτυχές της τέχνης, όπως σκηνογραφία και σκηνοθεσία σε θέατρα για κλασικές παραστάσεις μπαλέτου και θεατρικές παραγωγές. Ανακαλύπτει επίσης πτυχές του εαυτού του μέσω της συγγραφής παιδικών παραμυθιών.



Το 2009, ο Σταύρος Δίτσιος επιλέχθηκε να εκθέσει τα έργα του στην Μπιενάλε 2, στη Θεσσαλονίκη, επιμέλεια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκης.



Το 2019, επιλέχθηκε να εκθέσει ένα έργο τέχνης του, στην Μπιενάλε του Λονδίνου, επιμελημένη από την Gagliardi Gallery σε συνεργασία με το Μουσείο Τέχνης Chianciano.



Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Μουσεία, ιστορικούς χώρους, καλλιτεχνικές εκθέσεις και γκαλερί παγκοσμίως, όπως στο Palazzo Della Cancelleria Vaticana στη Ρώμη, όπου έλαβε διεθνές βραβείο.



Επιπλέον, έχει εκθέσει στο Museum of Art and Science, Μιλάνο, στο Palace of Borghese, Φλωρεντία και στο Topic Salon στην Πράγα.



Οι πίνακές του βρίσκονται στην συλλογή του Μουσείου Βορρέ στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη της Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.