«THE END – The Festival Edition» στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το THE END Concept μετά την εντυπωσιακή παρουσίασή του πριν λίγες ημέρες, επανέρχεται δυναμικά με ένα διαδραστικό Φεστιβάλ για ενήλικες και εφήβους.



Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος από το ευρύ κοινό για συμμετοχή στο φεστιβάλ, η οργανωτική ομάδα αποφάσισε να μεταφέρει την ημερομηνία ώστε να εξυπηρετήσει επαρκώς την ανάγκη για περισσότερα workshops και μεγαλύτερη διάδραση. Μάλιστα, αποφασίστηκε η αλλαγή προσέγγισης σε ένα πιο «ανοιχτού» τύπου φεστιβάλ για να μπορέσει ακόμη περισσότερος κόσμος να επωφεληθεί από τον ενημερωτικό και πρακτικό χαρακτήρα του THE END FESTIVAL.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο Μαρούσι.

Το συμβολικό εισιτήριο των 10 ευρώ στηρίζει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και αφαιρείται από την τιμή αγοράς του ηλεκτρονικού βιβλίου THE END, για όσους το αποκτήσουν.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ THE END - THE FESTIVAL EDITION



Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του THE END – THE FESTIVAL EDITION είναι τα εξής:



Bullying / Ρατσισμός / Ενδοοικογενειακή Βία / Κίνδυνοι του Ίντερνετ / Επιρροή των Social Media /



Επιφανειακές Σχέσεις /



Οικολογική Καταστροφή / Κατάθλιψη / Ανασφάλεια για το Μέλλον / Υλισμός / Στερεότυπα Φύλου /



Εξαρτήσεις



Το φεστιβάλ διαθέτει δύο δυνατότητες στο κοινό.

Στην κεντρική σκηνή, πραγματοποιούνται τα THE END Talks, όπου πλειάδα ομιλητών ειδικοί επιστήμονες, αλλά και δυνατές προσωπικότητες δίνουν εμπνευστικές ομιλίες.



Σε ξεχωριστές αίθουσες, πραγματοποιούνται τα διαδραστικά THE END Workshops, το σχεδιασμό και τη διενέργεια των οποίων έχουν αναλάβει η Ράνια Θρασκιά με την ομάδα της στο Κέντρο Προσωπικής & Οικογενειακής Εξέλιξης, καθώς και η Αναστασία Καραγιαννοπούλου, νευροψυχολόγος-συγγραφέας της ψυχολογικής ανάλυσης στο βιβλίο “THE END”.



Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Έλενα Γεωργανά (elena@brbconcepts.eu), δημιουργό του THE END Concept και Curator του THE END – THE FESTIVAL EDITION ή επισκεφτείτε τη σελίδα του THE END Concept στο Facebook:



To THE END Concept με τις δράσεις του στηρίζει το σπουδαίο έργο των Παιδικών Χωριών SOS.