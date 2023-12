Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Βρετανός ποιητής, Benjamin Zephaniah, ο οποίος συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders».

Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη και λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, γιου και αδελφού μας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7 Δεκεμβρίου).

Είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο πριν από οκτώ εβδομάδες», αναφέρεται σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Instagram.

«Η σύζυγος του ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης που έδινε και έμεινε στο πλευρό του όταν πέθανε. Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και ξέρουμε ότι πολλοί θα σοκαριστούν και θα λυπηθούν από αυτή την είδηση. Ο Benjamin ήταν ένας πραγματικός πρωτοπόρος και καινοτόμος, έδωσε στον κόσμο τόσα πολλά. Μέσα από μια εκπληκτική καριέρα που περιλαμβάνει ένα τεράστιο σώμα ποιημάτων, λογοτεχνίας, μουσικής, τηλεόρασης και ραδιοφώνου μας αφήνει μια χαρούμενη και φανταστική κληρονομιά», κατέληξε η ανάρτηση.

Birmingham poet and author Benjamin Zephaniah has died at the age of 65 after a brain tumour diagnosis, his family has announced. pic.twitter.com/uMwOXZNeAT

— BBC News Midlands (@bbcmtd) December 7, 2023