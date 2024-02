Επτά ιδιαίτερες και ξεχωριστές ταινίες έρχονται στους ελληνικούς κινηματογράφους και υπόσχονται ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές βραδιές.

«Η Μητέρα του σταθμού»: Το ντοκιμαντέρ της Κωστούλας Τωμαδάκη για τις «αόρατες» γυναίκες γκασταρμπάιτερ

Οι «αόρατες», γυναίκες που δεν κατέγραψε ποτέ η Ιστορία, πρωταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ της Κωστούλας Τωμαδάκη «Η Μητέρα του σταθμού», που έρχεται από τις 22 Φεβρουαρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Μετεμφυλιακή Ελλάδα, φτώχεια, ανεργία, η μετανάστευση μονόδρομος για τις χιλιάδες γυναίκες, κυρίως, από τα χωριά της Βορείου Ελλάδας που ερήμωσαν μέσα σε μια δεκαετία. Με τρένα, καράβια και εισιτήριο χωρίς επιστροφή, νέες γυναίκες, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, κάποιες αγράμματες, έφτασαν στις φάμπρικες της Γερμανίας.

Οι περισσότερες έχοντας αφήσει πίσω τους την οικογένεια: Τα παιδιά – βαλίτσα που μεγάλωσαν μέσα σε μια συνεχή μετακίνηση, κάποια έμεναν στο χωριό με τη γιαγιά, ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο εκπαιδευτικά συστήματα, δύο πατρίδες. Φτάνοντας στην τρίτη γενιά μεταναστριών, σε εκείνες τις νέες γυναίκες με επαγγελματικά εφόδια που έχουν εξισωθεί πλήρως με τη δυναμική των υπόλοιπων Ευρωπαίων γυναικών και επιλέγουν οι ίδιες πού και πώς θα ζήσουν. Και αποτείνουν το δικό τους φόρο τιμής στις γκασταρμπάιτερ μανάδες που πάλεψαν για να τους προσφέρουν αυτήν την ευκαιρία.

Οι γυναίκες γκασταρμπάιτερ στα φεστιβάλ όλου του κόσμου

Η Μητέρα του Σταθμού έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2022, ως υποψήφια για βραβείο, στο Mumbai International Film Festival στη Βομβάη, ενώ προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία στους Ανοιχτούς Ορίζοντες του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Οι «αόρατες» γυναίκες, τρεις φορές αόρατες -αγράμματες, ξένες και γυναίκες- κατάφεραν να συγκινήσουν Φεστιβάλ και θεατές εκτός Ευρώπης.

Έως σήμερα τo ντοκιμαντέρ έχει πάρει μέρος και έχει αποσπάσει βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάμεσα τους στις πόλεις: Μουμπάι, Μπουένος Άιρες, Μόντρεαλ, Τορόντο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Χόλιγουντ, Αττάλεια, Χιούστον, Σικάγο, Σίδνεϊ, Τζαϊπούρ, Ντουμπάι, Μελβούρνη, Βαρσοβία, Μπογκοτά, Βοστώνη, Χιούστον, Σαν Φρανσίσκο.

Δείτε το βίντεο:

Συντελεστές

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Κωστούλα Τωμαδάκη

Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ, Τζίνα Πετροπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μουσική: Δημήτρης Μαραμής

Μοντάζ: Στέλιος Τατάκης

Ηχοληψία: Μάνος Ηρακλής- Σωτήρης Λάντας

Διεύθυνση παραγωγής: Θοδωρής Σταμπούλος

Post Production: AUTHORWAVE

«Animal» της Σοφίας Εξάρχου: Ο Χρυσός Αλέξανδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έρχεται στους κινηματογράφους

Έχοντας ήδη αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, το ‘‘Animal”, η νέα ταινία της Σοφίας Εξάρχου, είναι έτοιμη για την έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Φεβρουαρίου.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου η πρωταγωνίστριά της, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, κέρδισε το Βραβείο Ερμηνείας, ενώ πρόσφατα έγραψε ιστορία ως η πρώτη ελληνική ταινία που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έπειτα από τριάντα ολόκληρα χρόνια. Στο 64ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης απέσπασε ακόμα το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου και το Bραβείο της Crew United.

Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της μετά το επίσης πολυβραβευμένο Park, γυρισμένη το φθινόπωρο του 2022 σε Αττική και Κρήτη, η Σοφία Εξάρχου επιστρέφει στην κινηματογραφική δράση με την καθηλωτική Δήμητρα Βλαγκοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της η πρωτοεμφανιζόμενη Φλομαρία Παπαδάκη και μια εκλεκτή ομάδα ηθοποιών, χορευτών και performers.

Σύνοψη

Κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο, οι ανιματέρς ενός παραθαλάσσιου θέρετρου ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας, η πιο «παλιά», και δίπλα της ο Σίμος, η μικρή του κόρη Μαίρη, η νεοφερμένη Εύα, ο Θωμάς, ο Vladimir, η Φανή, όλοι τους μέλη μιας ιδιότυπης, παράταιρης οικογένειας. Χάρτινα ντεκόρ, νάιλον κοστούμια, κωμικά σκετς και φάλτσα καραόκε γεμίζουν την υπαίθρια σκηνή του ξενοδοχείου κάθε βράδυ. Καθώς το καλοκαίρι συνεχίζεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται ολοένα πιο σκοτεινές. Όταν όμως τα φώτα ανάψουν ξανά, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

Δείτε το τρέιλερ:

Σημείωμα σκηνοθέτριας

«Με φόντο ένα καλοκαιρινό θέρετρο, εκεί που ορδές τουριστών συρρέουν κάθε καλοκαίρι και το «κέφι» δεν σταματάει ποτέ, το Animal ακολουθεί τους ήρωές του μπροστά και πίσω από τα φώτα της σκηνής. Πώς είναι να φοράς το ίδιο κοστούμι, να παίζεις τους ίδιους ρόλους και να εκτελείς το ίδιο πρόγραμμα με ενέργεια και χαμόγελο κάθε μέρα; Εκεί που γυρίζουν τα γρανάζια της “Live your myth in Greece” φαντασίωσης και που, αν δεν προσέξει κανείς, μπορεί να καεί ακόμα και τη νύχτα…»

Βιογραφικό σκηνοθέτριας

Η Σοφία Εξάρχου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και θέατρο στο Stella Adler Studio of Acting στη Νέα Υόρκη. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη σχολή ESAV στην Τουλούζη. Τo 2014, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Sundance Screenwriters& Directors’ Lab.

Το Park, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, όπου απέσπασε το Βραβείο New Directors. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, όπου απέσπασε διάφορα βραβεία (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Εuropean Film Festival Palic, Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη & Βραβείο Ήχου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου κλπ).

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας της, Animal, συμμετείχε στο L’Atelier του Φεστιβάλ των Καννών και στο Mia Roma Market. Τον Αύγουστο του 2023, το Animal έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας. Το Animal επίσης απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ και στο Φεστιβάλ του Κορκ (Ιρλανδία) καθώς και πολυάριθμα άλλα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, όπως Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Les Arcs (Γαλλία) και της Θεσσαλονίκης, το Βραβείο Fipresci στο Φεστιβάλ του Μανχάιμ κ.ά.

«Priscilla»: Η Σοφία Κόπολα αφηγείται την αθέατη πλευρά του Elvis Presley – Από 8 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Όταν η έφηβη Priscilla Beaulieu συναντά τον Elvis Presley σε ένα πάρτι, ο άντρας που είναι ήδη ένας σούπερ σταρ του ροκ εν ρολ, γίνεται κάποιος άλλος σε ιδιωτικές στιγμές: ένας συναρπαστικός σύντροφος, ένας σύμμαχος στη μοναξιά, ένας ευάλωτος καλύτερος φίλος. Μέσα από τα μάτια της Priscilla, η Σοφία Κόπολα αφηγείται την αθέατη πλευρά ενός μεγάλου αμερικανικού μύθου, με τη μεγάλη αγάπη αλλά και τον ταραχώδη γάμο, από την εποχή που εκείνος υπηρετούσε στο στρατό μέχρι τη ζωή στο ονειρεμένο κτήμα του, την Graceland, σε αυτό το πορτρέτο της αγάπης, της φαντασίας και της φήμης.

Η Σοφία Κόπολα

Η Σοφία Κόπολα έχει γράψει και σκηνοθετήσει την όγδοη ταινία της «Priscilla» βασισμένη στα απομνημονεύματα της Priscilla Beaulieu Presley, Elvis and Me. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Cailee Spaeny και Jacob Elordi.

Η Coppola έγραψε ιστορία το 2017 ως η δεύτερη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών και η πρώτη γυναίκα από το 1961 που κερδίζει, για την ταινία της “The Beguiled“, με πρωταγωνιστές τους Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning και Colin Farrell. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ήταν το “The Virgin Suicides” (1999), το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η επόμενη ταινία της, “Lost in Translation” (2003), προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, της Βενετίας και του Telluride. Η ταινία της έφερε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου καθώς και υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας. Ακολούθησε η “Marie Antoinette”, (2006), το “Somewhere” (2010) που έκανε πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα, το “The Bling Ring”, (2013), το “A Very Murray Christmas” (2015) και το “On The Rocks” (2020) με πρωταγωνιστές τους Rashida Jones, Bill Murray και Marlon Wayans.

Η ζωή της Priscilla

Η Sofia Coppola δήλωσε: «Συγκινήθηκα από τα απομνημονεύματα της Priscilla Presley για την εμπειρία της ως νεαρή γυναίκα στη Graceland και προσπάθησα να αποτυπώσω πώς ένιωθε όταν μπήκε στον κόσμο του Elvis και τελικά αναδύθηκε για να βρει τη δική της ζωή.

Είναι σημαντικό για μένα ως καλλιτέχνιδα να δείξω τον κόσμο μέσα από τα μάτια του χαρακτήρα μου χωρίς κρίση. Πάντα με ενδιέφεραν οι ιδέες ταυτότητας & μεταμόρφωσης. Αυτή η ταινία εξετάζει πώς η Priscilla γίνεται αυτή που είναι και τι σημαίνει η γυναικεία ζωή για εκείνη και τη γενιά μετά από αυτήν. Βιώνει τόσα πολλά από τα ίδια πράγματα που βιώνουν όλες οι νεαρές γυναίκες στο ταξίδι τους προς την ενηλικίωση, αλλά σε ένα τόσο μεγαλειώδες και ασυνήθιστο περιβάλλον. Η ιστορία της είναι μοναδική.»

Στα 21 της ήταν μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, η συμβολική βασίλισσα του αμερικανικού ροκ εν ρολ. Ωστόσο, η Priscilla Presley, η μακροχρόνια αγάπη και μοναδική σύζυγος του Elvis, ήταν ελάχιστα γνωστή. Η αφήγησή της έχει από καιρό επισκιαστεί από τη συντριπτική λάμψη του, αλλά μέσα στις περιγραφές της κρύβεται μια ιδιωτική ιστορία, η οποία αντικατοπτρίζει την κουλτούρα – η ιστορία ενός κοριτσιού που μεγαλώνει μέσα σε ένα καταπράσινο παραμύθι και τελικά ξυπνά στις πολύ πραγματικές προσωπικές επιθυμίες και στα στρώματα και την πολυπλοκότητα της εξουσίας.

Η Κόπολα παρουσιάζει μια άποψη του χρόνου της Priscilla με τον Elvis. Η ιστορία ξετυλίγεται σαν μια οικεία ανάμνηση από μια ονειρική, αλλά τελικά διευρυμένη οπτική γωνία, καθώς η Priscilla ζει μια εναλλάξ δελεαστική & ασφυκτική φαντασίωση και βιώνει μια μοναδική αμερικανική ενηλικίωση. Η ιστορία της εκτείνεται από έφηβη – όταν συναντά για πρώτη φορά τον Elvis ως μία βαριεστημένη, μοναχική κοπέλα που ζει στη Γερμανία – έως τα 24 της, όταν αποχωρεί από την ονειρική Graceland ως νεαρή μητέρα, έτοιμη να εξερευνήσει το δικό της άγραφο μέλλον.

Στη δεκαετία που μεσολάβησε, η Coppola κατασκευάζει μια καθηλωτική λαμπερή ύπαρξη, αλλά και ένα όραμα μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να ορίσει τον εαυτό της σε έναν κόσμο όπου την ορίζουν συνεχώς άλλοι. Η Priscilla παρασύρεται ως έφηβη σε μια ζωή βασιλικής οικογένειας, αν και στην ιδιαίτερα αμερικανική εκδοχή της. Τα πολιτιστικά και σεξουαλικά κύματα της ροκ επανάστασης και η πολυπλοκότητα του μαγνητισμού του Elvis φαίνονται μέσα από το φίλτρο μίας έφηβης που κυνηγά ένα δύσκολο ρομαντικό όνειρο.

Η Κόπολα λέει: «Διαβάζοντας την ιστορία της Priscilla για πρώτη φορά, εντυπωσιάστηκα από το πόσο σχετιζόμενη ήταν η ιστορία της ακόμη και σε ένα τόσο ασυνήθιστο σκηνικό και πώς την είδαμε ως μια τόσο εντυπωσιακή φιγούρα δίπλα στον Elvis, αλλά δεν την κοιτούσαμε πέρα από αυτό. Η Priscilla εμφανιζόταν κυρίως στον κόσμο των ταμπλόιντ ως “η νύφη του Elvis”, αλλά ένιωσα ότι υπήρχε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθώ – για μια κοριτσίστικη επιθυμία που έγινε πραγματικότητα αλλά δεν ήταν αυτό που φανταζόταν, σχετικά με την ενηλικίωση μέσα στην απίστευτη φήμη και τη μεγάλη μοναξιά, για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν μέσα σε φυσαλίδες και επίσης νιώθουν την ανάγκη να τις σκάσουν, για τη δύναμη που χρειαζόταν για να συνειδητοποιήσει ότι όσο κι αν αγαπούσε τον Elvis, έπρεπε να φύγει».

Η Coppola συνεχίζει, «Η Priscilla ήταν παραδοσιακά αυτός ο δευτερεύων χαρακτήρας στην ιστορία του Elvis, αλλά είδε ολόκληρη την ιστορία μέσα από έναν συναρπαστικό και εντελώς διαφορετικό φακό. Βρήκα ότι ήταν ένα είδος Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, το ταξίδι ενός κοριτσιού σε μια ασύλληπτη φαντασίωση και πώς βγαίνει από την άλλη άκρη βλέποντας τα πράγματα πιο καθαρά. Πώς θα ήταν να βρεθείς στην Graceland ως έφηβη και να φύγεις ως ενήλικας; Άρχισα να σκέφτομαι πώς μπορείς να το απεικονίσεις αυτό ως ιμπρεσιονιστική ανάμνηση».

Η CAILEE SPAENY ως Priscilla

Ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα νεαρά ταλέντα του Χόλιγουντ, η Cailee Spaeny έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία Pacific Rim: Uprising, το 2018 δίπλα στον John Boyega. Από μια μικρή πόλη στο Μιζούρι, άφησε μεγάλο στίγμα στο Χόλιγουντ το φθινόπωρο του 2018 σε δύο ταινίες– το Bad Times At El Royale και τη βιογραφική ταινία On The Basis Of Sex.

Τον Μάρτιο του 2020, η Spaeny έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη μίνι σειρά Devscreated από τον Alex Garland του Ex-Machina. Αργότερα την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στο The Craft: Legacy της Zoe Lister-Jone και πρωταγωνίστησε στο Mare of Easttown με την Kate Winslet και τον Evan Peters. Βραβεύτηκε στη Βενετία για την ερμηνεία της ως Priscilla, ενώ κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ο JACOB ELORDI ως Elvis

Ο Elordi πρωταγωνιστεί στη σειρά Euphoria που έχει αναγνωριστεί από κοινό & κριτικούς, σε σκηνοθεσία Sam Levinson. Πρωταγωνίστησε επίσης στο Saltburn σε σκηνοθεσία της Emerald Fennell, (Promising Young Woman), μαζί με τους Rosamund Pike και Barry Keoghan. Εμφανίζεται στην indie ταινία The Sweet East, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ πρωταγωνιστεί επίσης στο On Swift Horses με τους Daisy Edgar-Jones, Will Poulter και Diego Calva.

Επιπλέον τίτλοι του περιλαμβάνουν τη σειρά The Narrow Road to the Deep North, την ταινία Parallel, την ανεξάρτητη ταινία He Went That Way με πρωταγωνιστή τον Zachary Quinto, καθώς και το Deep Water του Adrian Lyne.

Από 8 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Δείτε το τρέιλερ:

«Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ» του Ρόμπερτ Όλτμαν σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια στο Cinobo ΟΠΕΡΑ

Τo Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας μεταφέρει στην αίθουσα Cinobo ΟΠΕΡΑ τις sold out προβολές που γίνονταν μέχρι πρότινος στο ΙΝΤΕΑΛ και συνεχίζει τα σαββατιάτικα κινηματογραφικά ραντεβού του για το 2024 με το βραβευμένο με Όσκαρ «Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ», μια από τις καλύτερες ταινίες όχι μόνο του σπουδαίου σκηνοθέτη Ρόμπερτ Όλτμαν, αλλά και ολόκληρης της δεκαετίας των 00ς, η οποία θα προβληθεί σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια. Το ερχόμενο Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

Θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της ιστορικής αίθουσας που προ ημερών διέκοψε άδοξα και για πάντα τη λειτουργία της, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ονομάζει τιμητικά τον καινούργιο κύκλο προβολών του ΝΥΧΤΕΣ IDEAL και σας προσκαλεί να δείτε (ή ξαναδείτε) μοντέρνα classics του σινεμά σε αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες.

Ταυτόχρονα, καλωσορίζει με ενθουσιασμό την επαναλειτουργία της αίθουσας ΟΠΕΡΑ (πλέον ως Cinobo ΟΠΕΡΑ), ενός κινηματογράφου στενά συνυφασμένου με την πρόσφατη διαδρομή των Νυχτών Πρεμιέρας, και ανυπομονεί να συναντήσει ξανά το κοινό τους εκεί. Οι προγραμματισμένες ταινίες θα ανακοινώνονται σταδιακά και η προβολή τους θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου του 1932, πλήθος ευγενών συγκεντρώνεται σε μια αριστοκρατική έπαυλη της αγγλικής εξοχής προκειμένου να παρευρεθεί σε ένα πάρτι. Όμως μόλις η νύχτα πέσει και οι δείκτες του ρολογιού σημάνουν μεσάνυχτα, κάποιος θα βρεθεί μυστηριωδώς δολοφονημένος, οι καλεσμένοι και σύσσωμο το υπηρετικό προσωπικό θα τεθούν αυτομάτως στη λίστα των υπόπτων και ένας αστυνομικός επιθεωρητής θα σπεύσει σύντομα εκεί επιχειρώντας να βρει τον δράστη.

Γραμμένο σαν συναρπαστικό μυστήριο της Αγκάθα Κρίστι, σκηνοθετημένο με κοφτερή ειρωνεία και απολαυστικά ερμηνευμένο με τη βοήθεια ενός από τα πιο ζηλευτά επιτελεία ηθοποιών που έχουν συνυπάρξει ποτέ σε ταινία, το «Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ» είναι ένας αξιοζήλευτος συνδυασμός αστυνομικής ίντριγκας, μαύρης κωμωδίας, κοινωνικής σάτιρας και δηκτικού ταξικού δράματος.

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου (στον δημιουργό που λίγα χρόνια μετά θα υπέγραφε την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία του ”Downton Abbey”), άλλες 6 υποψηφιότητες (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μάγκι Σμιθ, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Έλεν Μίρεν, Κοστουμιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης), πλήθος άλλων βραβείων και σεβαστή εισπρακτική επιτυχία βοήθησαν τον Όλτμαν να υπογράψει, έστω και τόσο αργά στης καριέρα του, ένα από τα αριστουργήματά του.

Πληροφορίες

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Όλτμαν

Πρωταγωνιστούν: Μάγκι Σμιθ, Έλεν Μίρεν, Κλάιβ Όουεν, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Μάικλ Γκάμπον, Aλαν Μπέιτς, Έμιλι Γουότσον, Στίβεν Φράι, Τζέρεμι Νόρθαμ, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Ράιαν Φελίπε, Ντέρεκ Τζακόμπι, Αϊλίν Aτκινς

Διάρκεια: 137΄

Έτος παραγωγής: 2001

Ημ/νία: Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 22.45

Κινηματογράφος: CINOBO OΠΕΡΑ 1 | Ακαδημίας 57

Τιμή εισιτηρίου: 7€

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

Οι δύο τελευταίες ταινίες του Τάκη Κανελλόπουλου σε αποκατεστημένες κόπιες στον κινηματογράφο Άστορ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τις δύο τελευταίες ταινίες του Τάκη Κανελλόπουλου στην Αθήνα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Τάκης Κανελλόπουλος: Αποκατάσταση».

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου θα προβληθούν στον κινηματογράφο Άστορ οι ταινίες «Ρομαντικό σημείωμα» (1978) και «Σόνια» (1980), οι πιο άγνωστες, παραγνωρισμένες και αδικημένες ταινίες του οραματιστή δημιουργού από τη Θεσσαλονίκη, τις οποίες αποκατέστησε ψηφιακά το Φεστιβάλ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η διπλή αυτή προβολή στην Αθήνα, η οποία συνεχίζει το νήμα του μεγάλου, πλήρους αφιερώματος του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο στο έργο του Κανελλόπουλου, πλαισιώνεται από συζήτηση με συνεργάτες, φίλους και δημιουργούς που αγαπούν τις ταινίες του Κανελλόπουλου. Συγκεκριμένα, μετά την προβολή των ταινιών, θα συνομιλήσουν με τους θεατές οι Μάρκος Χολέβας, σκηνοθέτης και πρόεδρος του ΕΚΚ, βοηθός του Τάκη Κανελλόπουλου στις δύο τελευταίες του ταινίες, οι σκηνοθέτες Δώρα Μασκλαβάνου, Γιάννης Βεσλεμές και Νίκος Πάστρας και ο μουσικός Kristof, οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις και σκέψεις για την πορεία του σπουδαίου σκηνοθέτη και ειδικά για την ύστερη, παραγνωρισμένη περίοδο του έργου του.

Την προβολή και τη συζήτηση θα ακολουθήσει πάρτι στη στοά Κοραή, με dj set από τον Νίκο Πάστρα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς:

19:00 Ρομαντικό σημείωμα

20:30 Σόνια

22:00 Συζήτηση

22:30 Πάρτι στη στοά Κοραή / dj set από τον Νίκο Πάστρα

Εισιτήριο για μία προβολή: 6 ευρώ. Ενιαίο εισιτήριο και για τις δύο προβολές: 9 ευρώ

Εισιτήρια διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο more.com

Το σινεμά του Τάκη Κανελλόπουλου, ιδιοσυγκρασιακό, νοσταλγικό και εξομολογητικό, εκπέμπει τρυφερότητα απέναντι σε ήρωες που δίνουν εσωτερικές μάχες και παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που δεν δίνει χώρο στην ευαισθησία, στη μελαγχολία, στις ενοχές για τις ευκαιρίες που χάθηκαν ανεπιστρεπτί. Μετατρέποντας τόσο την πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και το μακεδονικό τοπίο σε ανθρωπολογικό καμβά, καθώς σμιλεύει τη μοίρα των ανθρώπων με το φορτίο και τους δεσμούς που κουβαλούν οι τόποι και οι μνήμες τους, ο Κανελλόπουλος χτίζει ένα σύμπαν βαθιά λυρικό, αλλά συγχρόνως ατόφιο και βιωματικό.

«Τάκης Κανελλόπουλος: ονειρεύομαι μια εκδρομή» στο Μουσείο Κινηματογράφου

Παράλληλα, η πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση «Τάκης Κανελλόπουλος: ονειρεύομαι μια εκδρομή» (επιμέλεια: Μανώλης Κρανάκης, κριτικός κινηματογράφου – εικαστική επιμέλεια & βίντεο: Νίκος Πάστρας), η οποία παρουσιάστηκε στο κοινό στο πλαίσιο του 64ου ΦΚΘ, βρίσκει πλέον μόνιμη στέγη στους χώρους του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη του σημαντικότερου σκηνοθέτη της πόλης.

Η εγκατάσταση αποτελεί μια οπτικοακουστική κάψουλα που κλείνει μέσα της τις εμμονές, την ανθρωπογεωγραφία και όλα τα σύμβολα που έκαναν τον Τάκη Κανελλόπουλο μια από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές στο ελληνικό σινεμά. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ανοίγει την πόρτα στο διακριτό του σύμπαν, συστήνοντας στη νεότερη γενιά τις ταινίες του, τη μακεδονική ενδοχώρα όπως την αποθέωσε στο έργο του, τις μουσικές των ταινιών του από σπουδαίους συνθέτες όπως ο Νίκος Μαμαγκάκης, η Ελένη Καραΐνδρου και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, και τα διηγήματά του, μέσα από αναγνώσεις από δημοφιλείς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και συγγραφείς όπως η Ζυράννα Ζατέλη, η Σοφία Κόκκαλη, ο Ζαχαρίας Μαυροειδής και η μούσα του Τάκη Κανελλόπουλου, Αιμιλία Υψηλάντη.

Λίγα λόγια για το «Ρομαντικό σημείωμα» και τη «Σόνια»:

Ρομαντικό σημείωμα (1978)

Στην πιο εσωστρεφή εικαστικά και θεματικά ταινία του, ο Τάκης Κανελλόπουλος αφηγείται την ιστορία-εξομολόγηση του έρωτα τεσσάρων φίλων για την ίδια γυναίκα. Μια οπτικοακουστική σύνθεση που αναζητά τα όρια του ρομαντισμού, πρωτίστως στην Τέχνη και αναπόφευκτα και στη ζωή, περιχαρακωμένη αμετάκλητα στο στιλ που γίνεται πλέον σήμα κατατεθέν της δεύτερης περιόδου του σκηνοθέτη: πλήρης απουσία πρόζας, εικαστικές συνθέσεις με αναφορές στους αγαπημένους του ιμπρεσιονιστές ζωγράφους, διάχυτος λυρισμός, ρομαντική διάθεση και μια βαθιά μελαγχολία για μια εποχή –αυτή της νεότητας– που μοιάζει να έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Από τον Σαρλ Τρενέ που αναρωτιέται «Τι απέμεινε από τις αγάπες μας;», τον Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ και τους Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και Κλοντ Μονέ, το Ρομαντικό σημείωμα μοιάζει να απευθύνεται αρχικά στον ίδιο τον Κανελλόπουλο, μετά στους φανατικούς του θεατές, τελικά στους ψυχή τε και σώματι ομοίους του. Η ταινία έλαβε τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την έγχρωμη Διεύθυνση Φωτογραφίας του Χρήστου Τριαντάφυλλου και προβλήθηκε εμπορικά μόνο στη Θεσσαλονίκη στον κινηματογράφο «Ριβολί» για δύο εβδομάδες το Νοέμβριο του 1978.

Σόνια (1980)

Η νεαρή Σόνια, ευαίσθητη και ονειροπόλα, ερωτεύεται τον ώριμο Τόνιο, καθηγητή μουσικής, παντρεμένο και πατέρα μιας κόρης. Για ένα σύντομο αλλά φωτεινό καλοκαίρι, προτού ο καθηγητής αναχωρήσει με την οικογένειά του στο εξωτερικό, ανάμεσά τους θα αναπτυχθεί ένα έντονο ειδύλλιο που θα σφραγίσει και τους δυο. Εγκαταλείποντας τους πειραματισμούς των προηγούμενων ταινιών του, ο Κανελλόπουλος αφηγείται στη Σόνια μια απλή ερωτική ιστορία που αφοπλίζει με την ανυπόκριτη τρυφερότητά της. Πλάι στη στιβαρή μορφή του Σπύρου Φωκά, η Αντιγόνη Δουδούμη πλάθει μια αλησμόνητη Σόνια-αερικό, που κρύβει τη λύπη της πίσω από ένα γλυκόπικρο χαμόγελο, σχεδόν σαν ηρωίδα του Όζου. Τελευταία ταινία του Κανελλόπουλου, η Σόνια καλεί τον θεατή να βυθιστεί με παιδική αθωότητα και ενήλικη μελαγχολία στους δικούς του ματαιωμένους πόθους. Ο Κανελλόπουλος, απογοητευμένος από την υποδοχή των τελευταίων ταινιών του, δεν υπέβαλε τη Σόνια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης της χρονιάς εκείνης. Η ταινία δεν βγήκε ποτέ σε εμπορική διανομή την Ελλάδα. Λίγες μόνο προβολές της έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο «Ελλήσποντος».

Η «Νέα Ήπειρος» του Παντελή Παγουλάτου με τον Χάρη Φραγκούλη έρχεται στους κινηματογράφους

Η ταινία «Νέα Ήπειρος» του Παντελή Παγουλάτου με τον Χάρη Φραγκούλη και τη Μαρία Αρζόγλου έρχεται στους κινηματογράφους στις 15 Φεβρουαρίου.

Δύο «καταραμένοι» εραστές, μια «βρόμικη» Αθήνα, μια κακοποιητική, μάτσο κοινωνία όπου όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται, ένα εκπληκτικό δίδυμο. Μα προπάντων, ένα εκρηκτικό love story είναι η νέα ταινία του Παντελή Παγουλάτου «Νέα Ήπειρος».

Ο πολυβραβευμένος Παντελής Παγουλάτος (Ιωάννα σ’ αγαπώ, Όνειρα γλυκά), στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, χάρισε έναν τολμηρό ρόλο στον Χάρη Φραγκούλη. Στο πλευρό του, η νεαρή Μαρία Αρζόγλου, που συνεργάζεται και στο θέατρο με τον ηθοποιό (Ομάδα Kursk).

Το βασικό καστ συμπληρώνουν δύο ηθοποιοί, οι οποίοι ενσαρκώνουν τα «τρίτα» πρόσωπα που διεκδικούν τους δύο εραστές: η γοητευτική Θεοδώρα Τζήμου στον ρόλο μιας αινιγματικής και αδίστακτης γυναίκας και ο αγαπητός -και από την τηλεόραση- Όθωνας Μεταξάς, ο οποίος, εκτός από συν-σεναριογράφος, ερμηνεύει και το συγκινητικό τραγούδι της ταινίας που συνέθεσε για εκείνον ο Κ. Βήτα. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο κάνει ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Αντωνακόπουλος.

Ο Παντελής Παγουλάτος παρασύρει τον θεατή σε μια άλλη Αθήνα, όπου το χρήμα είναι ο απόλυτος Θεός και οι ήρωες αναλώνονται σε ένα καθημερινό αλισβερίσι εκπόρνευσης, εξουσίας, χυδαιότητας, εγκλωβισμένοι σε κακοποιητικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Όμως μέσα σε αυτό το σκοτάδι λάμπουν μερικές σκηνές βαθιάς τρυφερότητας και ρομαντισμού…

Η ταινία θα προβάλλεται με υπότιτλους SDH για K/κωφούς και βαρήκοους-ες.

Σύνοψη

Ο Φάνης και η Μαρία μένουν στο «βρόμικο» κέντρο της Αθήνας. Κινούνται στον χώρο των κομπαρσάδικων και των escape rooms. Προσπαθούν να πιάσουν την καλή με κάθε μέσο. Πουλάνε και πουλιούνται. Τοξικότητα, πορνό, ουσίες. Ένα άγριο, παθιασμένο ζευγάρι, σε μια αδιέξοδη ιστορία αγάπης.

Δείτε το τρέιλερ:

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει συνολικά 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, ανάμεσά τους αυτές της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη.

Βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του Άλισντερ Γκρέι και σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα, ο Γιώργος Λάνθιμος αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη. Το «Poor things» συμπεριλαμβάνεται ήδη σε όλες τις λίστες των μεγάλων κινηματογραφικών περιοδικών και διεθνών κριτικών κινηματογράφου για τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, ενώ επίσης μεταξύ άλλων βραβείων κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα «Καλύτερης Ταινίας» και «Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην Κατηγορία Κωμωδία – Μιούζικαλ».

Δείτε το τρέιλερ: