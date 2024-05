Δεν θα εμφανιστεί στην πρόβα τζενεράλε ο τραγουδιστής Joost που εκπροσωπεί την Ολλανδία με το τραγούδι- φαβορί για τον 68ο διαγωνιστό της Eurovision, «Europapa».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύσκεψη της EBU για τη συμμετοχή της Ολλανδίας στη Eurovision, λόγω ενός ανεξήγητου «περιστατικού» με πρωταγωνιστή τον Joost Klein ο οποίος δεν θα κάνει ξανά πρόβες μέχρι «νεότερης ειδοποίησης», όπως έγινε νωρίτερα γνωστό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον Δεύτερο Ημιτελικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, αντιπαράθεση μεταξύ του καλλιτέχνη και ενός φωτογράφου οδήγησε στην άρνηση του Joost να εμφανιστεί σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με την έναρξη της τελικής πρόβας για τον αυριανό (11/5) τελικό του διαγωνισμού, στα μεγάφωνα ανακοινώθηκε πως η Ολλανδία δεν θα συμμετέχει. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφονται οι έντονες αποδοκιμασίες που ξέσπασαν από το κοινό που βρισκόταν στο στάδιο.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, "Let's hope he will perform tomorrow"…so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz

— Shane's Eurovision Review (@EurovisionShane) May 10, 2024