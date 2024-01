Το ντοκιμαντέρ «Βάρδια» του Γρηγόρη Ρέντη κάνει πρεμιέρα στο CineDoc και έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό στις 18, 20 και 21 Ιανουαρίου.

Και οι τρεις προβολές θα πραγματοποιηθούν παρουσία του σκηνοθέτη, με τον οποίο θα ακολουθήσει συζήτηση μετά το τέλος της ταινίας.

Η ταινία έκανε διεθνή πρεμιέρα την περασμένη άνοιξη στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Visions du Réel και στη συνέχεια ταξίδεψε και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, όπως τα True/False, Raindance, Brooklyn International Film Festival, Transylvania International Film Festival, DocPoint Helsinki, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντερ Λεμεσσού, Βergamo Film Meetings, ενώ απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Μόσχας και τον Αργυρό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2023.

Δείτε το τρέιλερ:

Τρία κεφάλαια, τρεις ιστορίες, τρεις ήρωες

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα πλοία που διασχίζουν την επικίνδυνη ζώνη ανοιχτά της Σομαλίας προσλαμβάνουν μισθοφόρους για προστασία από τους πειρατές. Σήμερα οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα: την έλλειψη δράσης.

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Γρηγόρης Ρέντης ισορροπεί περίτεχνα μεταξύ του ντοκιμαντέρ και της μυθοπλασίας. Η ταινία ακολουθεί τρεις ένοπλους φρουρούς, που, ο καθένας σε διαφορετικά στάδια της καριέρας του, προστατεύουν πλοία που διαπερνούν τα στενά στα ανοιχτά της Σομαλίας, από πειρατικές επιθέσεις.

Η «Βάρδια» ξεδιπλώνεται σε τρία κεφάλαια. Τρεις διαφορετικές ιστορίες, με τρεις ήρωες που ενσαρκώνουν τον ίδιο χαρακτήρα: έναν φρουρό που περνά τη ζωή του σε βάρδιες, προσδοκώντας τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με τον εχθρό.

Παράλληλα με τις προβολές, ο σκηνοθέτης θα παρουσιάσει στο φουαγιέ του Δαναού μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο Hurry Up and Wait, με υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας.

Επιπλέον προβολές του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν σε Ρέθυμνο (13/1) και Θεσσαλονίκη (17/1).

Την ημέρα της πρεμιέρας στην Αθήνα (Πέμπτη 18 Ιανουαρίου), η «Βάρδια» θα προβληθεί μαζί με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Salted Lake» του Αλέξανδρου Σολτς, παρουσία του σκηνοθέτη.

Λίγα λόγια για τον Γρηγόρη Ρέντη

Ο Γρηγόρης Ρέντης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London και συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of the Arts, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (MFA in Film Directing). Μετά την πρεμιέρα της πτυχιακής του ταινίας «Η Δύση» («Sundown», 2010) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας σκηνοθετήσει πολυάριθμα βραβευμένα διαφημιστικά και βιντεοκλίπ.

Η «Βάρδια» («Dogwatch», 2022) είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.