19 Ιουνίου 2020: 6 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

6 ενδιαφέρουσες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να παρακολουθήσετε online, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020!

Εθνική Λυρική Σκηνή

Σήμερα στις 20.00 μπορείτε να απολαύσετε το 1o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ «Πότε θα ΄ρθει, πότε θα 'ρθει το καλοκαίρι». Ένα πρόγραμμα που ξεκινά με το παραδοσιακό «Μενεξέδες και ζουμπούλια», περνά από το έντεχνο ελληνικό τραγούδι («Μια Παναγιά» των Χατζιδάκι / Γκάτσου) και φτάνει ως τον Σούμπερτ («Ευτυχία») και τον Μπετόβεν («Στη χαρά») προτείνει η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής της, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου.

Πάνω από 60 παιδιά της Παιδικής Χορωδίας ερμηνεύουν και ηχογραφούν από τα σπίτια τους τα τραγούδια της συναυλίας με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου. Με τη βοήθεια των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ, των υπολογιστών, η online συναυλία με τις φωνές των παιδιών θα προσφέρει μια αναγκαία νότα αισιοδοξίας και μια μελωδική έξοδο από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Το βίντεο θα παραμείνει online έως 8/7

Δείτε εδώ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σήμερα στις 21.00 δείτε την ηχογραφημένη συναυλία των S.W.I.M. & Lip Forensics,

Η ηχογράφηση θα παραμείνει διαθέσιμη στο site του ΚΠΙΣΝ.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η σειρά Music Escapades, που εξερευνά και αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική μουσική σκηνή, μας πρότεινε δύο διαφορετικά μουσικά σύνολα σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό.

Οι S.W.I.M. (Someone Who Isn’t Me), δηλαδή οι Μαρία Χατζάκου, η Μαριλένα Ορφανού και η Τζίνα Δημακοπούλου, ήρθαν να μοιραστούν την αδυναμία τους στα αναλογικά και toy-synths, τις χαοτικές κιθάρες, τα ψεύτικα βιολιά, τα γυναικεία φωνητικά και τα περίεργα ρυθμικά σχήματα.

Δείτε τη συναυλία εδώ

Ίδρυμα Ωνάση

Για ενδέκατη εβδομάδα, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube παρουσιάζει αρχειακές και νέες παραγωγές από το ευρύ φάσμα των δράσεών του. Από σήμερα ακούστε τα νέα Radiophonics, από τη σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων που προστίθενται κάθε Παρασκευή στο Ψηφιακό Κανάλι,

Δείτε το εδώ

Επίσης σε live YouTube προβολή στις 21:00, η Τζένη Αργυρίου ανατρέχει σε μια εποχή κατά την οποία το καλλιτεχνικό έργο δεν ήταν επώνυμο, αλλά μια πρακτική που έφερνε τους ανθρώπους πιο κοντά και συνέβαλε στη συνοχή των κοινωνιών με το ΑΝΩΝΥΜΟ, την παραγωγή της Στέγης που από το 2018 που έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα δεν σταμάτησε να ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως την Κυριακή 22 Ιουνίου 2020

Δείτε το εδώ

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα στις 21:00 το έργο «Small Island» (Το μικρό νησί), διασκευασμένο από την Helen Edmundson και σε σκηνοθεσία του Rufus Norris. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020.

Δείτε την παράσταση εδώ

Κρατική Όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 18.00 την όπερα «Otello» του Τζουζέπε Βέρντι σε λιμπρέτο του Αρρίγκο Μπόιτο και σε μουσική διεύθυνση του Graeme Jenkins.

Δείτε την παράσταση εδώ