«Αποκατεστημένη» έκδοση του βίντεο συναυλίας «Pulse» των Pink Floyd

Στις 18 Φεβρουαρίου οι Pink Floyd θα δώσουν στην κυκλοφορία «αποκατεστημένη και με καινούργιο μοντάζ» έκδοση - σε Blu-ray και DVD - του βίντεο συναυλίας «Pulse» όπου καταγράφεται η πελώρια τουρνέ τους Division Bell. Στο «Pulse», η εμφάνιση του συγκροτήματος στις 20 Οκτωβρίου 1994 στο Earl’s Court του Λονδίνου με μια πλήρη ερμηνεία του The Dark Side of the Moon.

Δείτε το βίντεο:

Όπως σημειώνει το περιοδικό Rolling Stone, η ταινία είχε προηγουμένως περιληφθεί στο box set The Later Years των Floyd που είχε κυκλοφορήσει το 2019. Για εκείνη την έκδοση, ο Aubrey “ Po” Powell των Hipgnosis - είχαν δημιουργήσει τα έργα για τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα των δίσκων της μπάντας - έκανε καινούργιο μοντάζ των πλάνων που είχε τραβήξει ο σκηνοθέτης David Mallet. Στο εικαστικό της επανέκδοσης - για την πρώτη έκδοση το είχε δημιουργήσει ο Storm Thorgerson των Hipgnosis μαζί με τον Peter Curzon - ο Powell μαζί με τον ντιζάινερ Rupert Truman των StormStudios συνεισφέρουν φωτογραφίες. Επιπλέον, στη συσκευασία της επανέκδοσης περιλαμβάνεται αντίγραφο του κόκκινου φωτός που αναβοσβήνει της αρχικής κυκλοφορίας του 1995, το οποίο, με δύο μπαταρίες AA, θα μπορεί πλέον να αναβοσβήνει για πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ