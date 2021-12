Eπιτυχία της δεκαετίας του 1950 η επιρροή για τραγούδι της PJ Harvey

Προσφάτως δόθηκε στη δημοσιότητα ένα demo ενός από τα καλύτερα τραγούδια της PJ Harvey, του «Let England Shake» και μας δίνει την σπάνια ευκαιρία να δούμε την τέχνη της τραγουδοποιίας της.

Το demo του τραγουδιού ξεκινά με επανάληψη της επιτυχίας του 1958 του συγκροτήματος The Four Lads «Istanbul (Not Constantinople)», η οποία είναι μουσικό υπόβαθρο σε όλο το τραγούδι της PJ Harvey. Η στούντιο ηχογράφηση του «Let England Shake» έδωσε τον τίτλο στο LP του 2010 της τραγουδίστριας/τραγουδοποιού και εκεί ακούγεται η επιρροή της επιτυχίας των The Four Lads αλλά κυρίως ήταν ο ρυθμός των κρουστών και η μελωδία στην κιθάρα. Ωστόσο, στο demo ακούμε τη Harvey να τραγουδά, στο τέλος, μαζί με το απόσπασμα από το «Istanbul (Not Constantinople)».

Δείτε το βίντεο: