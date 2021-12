Οι θρυλικοί Pink Floyd κάλεσαν τη Δέσποινα Μοίρου να εγκαινιάσει την τιμητική τους έκθεση στο Χόλιγουντ

Tην τιμητική έκθεση των Pink Floyd, με τίτλο «Their Mortal Remains», στο Vogue Multi cultural Museum στο Λος Άντζελες εγκαινίασε η Δέσποινα Μοίρου μετά από πρόσκληση της θρυλικής μπάντας. Οι μυθικοί Floyd με την πρόσκληση αυτή τίμησαν για άλλη μια φορά τη διεθνή ηθοποιό, με την οποία τους συνδέει εκτός από ένα 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας και μια δυνατή φιλία.





Έτσι, παράλληλα με την προώθηση της καινούργιας της ταινίας «Tango Shalom», η δική μας Δέσποινα έζησε μια συγκλονιστική εμπειρία όταν, αποδεχόμενη την πρόταση, εγκαινίασε την έκθεση και απόλαυσε την καλύτερη δυνατή ξενάγηση από μέλη του θρυλικού συγκροτήματος.

Η έκθεση παρουσιάζει όλη την ιστορία της κορυφαίας μπάντας μέσα από αρχεία, μουσικά όργανα, μακέτες, εξώφυλλα, μέχρι τα διάσημα ιπτάμενα γουρούνια που συνόδευαν τις συναυλίες τους.



Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν αποκλειστικά με VIP καλεσμένους, όπως μέλη των Doors και των Led Zeppelin.



«Την ώρα της εκδήλωσης, χιλιάδες κόσμου έξω από το μουσείο τούς χειροκροτούσαν», περιγράφει η ηθοποιός συγκινημένη, «ενώ ο Scott Page, την ίδια ώρα, μου έδειχνε στο κινητό του σκηνές από τη συναυλία στη Βενετία, όπου είχαν γεμίσει όλα τα κανάλια με γόνδολες και ο κόσμος ήταν εκστασιασμένος». Σου δίνω αυτά τα πλάνα να τα χρησιμοποιήσεις όπου θέλεις, που ούτε στο BBC δεν τα έχουμε δώσει» της είπε.





«Ήταν τόσο έντονη η στιγμή και η τιμή να βλέπω αποκλειστικά πρώτη φορά αυτό το μοναδικό υλικό, που έβαλα τα κλάματα!» εκμυστηρεύεται η Δέσποινα. «Είχα συγκλονιστεί και συγκινηθεί όπως όταν τους είχα πρωτογνωρίσει. Αυτή τη φορά ίσως και περισσότερο, γιατί είχα το προνόμιο ένα μέλος του θρυλικού συγκροτήματος να μου αναλύει πως δημιούργησαν τον κάθε δίσκο τους. Μοιράστηκε μαζί μου απίστευτες λεπτομέρειες και στο τέλος μού κάνανε δώρο την μπλούζα τους από τον δίσκο το "The dark side of the moon"».

Από τον Απρίλιο του 2018 η Δέσποινα Μοίρου είναι μέλος της παγκόσμιας περιοδείας που πραγματοποιεί το μεγαλύτερο Pink Floyd Tribute show. «Είναι πραγματικά μια μαγική συνεργασία και ευλογημένη. Τη βάζω πρώτη και με χρυσά γράμματα στην καριέρα μου» δηλώνει χαρακτηριστικά. Η διεθνής Δέσποινα έχει κερδίσει με το χιούμορ και την πληθωρική προσωπικότητά της τόσο το κοινό όσο και τους μουσικούς του show και τα τεράστια ονόματα που συμμετέχουν ως γκεστ στις συναυλίες.

«Είχα από την αρχή συναισθήματα βαθιάς συγκίνησης, δέους, χαράς και ενθουσιασμού, μιας και ήταν η αγαπημένη μου μουσική μπάντα από την παιδική μου ηλικία! Ήταν ένα δώρο για μένα το ότι τους γνώρισα, πόσω μάλλον το να μου προτείνουν να συνεργαστώ μαζί τους! Είχα τη χαρά να γράφω lines και να παρουσιάζω επί σκηνής τα μέλη της μπάντας, αλλά και άλλους τεράστιους μουσικούς που έρχονται ως guest, όπως Robbie Krieger -ο κιθαρίστας των Doors-, Dave Navarro από τους Jane's Addiction, Led Zeppelin, Dr. Dre, Fishbone, Ozzy κ.ά.

Η όλη ατμόσφαιρα είναι μαγική με τα σπέσιαλ εφέ και τα λέιζερ πραγματικά ταξιδεύεις μέσα στη μουσική τους κάθε φορά! Απερίγραπτο συγκλονιστικό συναίσθημα!».