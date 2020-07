Οι AC/DC προσφέρουν το vintage βίντεο «You Shook Me All Night Long»

Οι AC/DC έχουν βάλει σκάφανδρο και καταδύονται στο θησαυροφυλάκιό τους για να ανασύρουν στην επιφάνεια βίντεο από την αρχική τουρνέ «Black in Black», τα οποία έως σήμερα δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Τελευταίο «εύρημα»-δώρο σε εμάς είναι μια ερμηνεία του «You Shook Me All Night Long» σε συναυλία τους στο Nihon Seinenkan του Τόκιο τον Φεβρουάριο του 1981.

Ο λόγος; Πριν από 40 χρόνια, η μπάντα κυκλοφόρησε το «Black in Black» και άφησε άφωνη τη δισκογραφική βιομηχανία που πίστευε ότι το συγκρότημα δεν θα επιβίωνε μετά τον θάνατο του αρχικού frontman, του Bon Scott. Ο Scott απεβίωσε από δηλητηρίαση από αλκοόλ, λίγους μήνες πριν οι AC/DC ολοκληρώσουν το άλμπουμ με καινούργιο τραγουδιστή: τον Brian Johnson! Και η σπανιότητα του vintage βίντεο που επιτέλους βλέπουμε σήμερα έγκειται στο ότι είναι από τις λίγες φορές που ο Johnson εμφανίζεται σε show χωρίς το καπέλο του παιδιού που πουλάει εφημερίδες και το οποίο είναι και το σήμα κατατεθέν του.

Το «Black in Black» έγινε 25 φορές πλατινένιο και εγγυήθηκε ότι οι AC/DC θα συνεχίσουν κάνουν τουρνέ σε υπερπλήρη στάδια, μέχρι το τέλος του Χρόνου. Δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή την επιτυχία, αν και αργότερα στην καριέρα τους έκαναν μεγάλα σκορ με τραγούδια σαν τα «Thunderstruck», «Moneytalks» και «For Those About to Rock». Το πιο τελευταίο τους LP ήταν το «Rock or Bust» του 2014. Ξεκίνησαν μεγάλη παγκόσμια τουρνέ για να το προωθήσουν, στην οποία δεν «τερμάτισε» ο Johnson λόγω προβλημάτων ακοής. Κατέφθασε ο Axl Rose να βοηθήσει τη μπάντα να ολοκληρώσει την τουρνέ και, αρχικά, κυκλοφόρησαν φήμες ότι ως μέλος του συγκροτήματος θα δούλευε σε καινούργιο LP. Ωστόσο, νέες φήμες – μη επιβεβαιωμένες, αλλά βασισμένες σε φωτογραφίες – θέλουν τον Johnson να επιστρέφει στους AC/DC και να έχουν ξεκινήσει ετοιμασίες για καινούργιο άλμπουμ.

Δείτε το βίντεο