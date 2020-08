Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει με το single «Midnight Sky»

Καινούργιο τραγούδι, για πρώτη φορά από το EP «She Is Coming» του 2019, παρουσίασε η Μάιλι Σάιρους. Και σκηνοθέτησε η ίδια το βιντεοκλίπ, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ταυτόχρονα με το «Midnight Sky».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι τόσο το κλιπ όσο και το τραγούδι είχαν ως πηγή έμπνευσης εμβληματικές φιγούρες της μουσικής όπως οι Στίβι Νικς, Τζόαν Τζετ και Ντέμπι Χάρι. Ωστόσο, η έμπνευση έχει, όπως σημειώνει το Rolling Stone, να κάνει περισσότερο με τη στάση παρά με τον ήχο: στο βιντεοκλίπ, η Σάιρους επιδεικνύει την ανεξαρτησία της, τραγουδά «I was born to run, I don't belong to anyone» και το μπλαζέ ύφος της έρχεται σε αντίθεση με τη στροβοσκοπική σφαίρα της ντισκοτέκ ενώ η ίδια περιστρέφει το καλώδιο του μικροφώνου της.

Δείτε το βίντεο:

Όταν κυκλοφόρησε το «She Is Coming» είχε πει ότι αυτό θα ήταν το πρώτο από τρία EPs, με τρία τραγούδια το καθένα, τα οποία μαζί θα συγκροτούσαν ένα καινούργιο άλμπουμ, το «She Is Miley Cyrus». Το πρότζεκτ αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Τους μήνες που πέρασαν, δραστηριοποιήθηκε σε διάφορα πρότζεκτ κατά τη διάρκεια του λουκέτου: μεταξύ άλλων, ερμήνευσε Πινκ Φλόιντ σε ένα «από το σπίτι» επεισόδιο του Saturday Night Live, σκηνοθέτησε -ούσα σε καραντίνα- ένα κλιπ για το «Captain's Dance With the Devil», το καινούργιο τραγούδι του Κόντι Σίμπσον και, σε ένα άδειο Rose Bowl Stadium, ερμήνευσε το «Help!» των Μπιτλς, στο livestreaming του Global Citizen Global Goal: Unite for Our Future.