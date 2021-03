Με το τραγούδι «Last Dance» η Ελλάδα στην Eurovision 2021

Το τραγούδι «Last Dance» με τη Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην εφετινή διοργάνωση της Eurovision στο Ρότερνταμ.



Το «Last dance» είναι σύνθεση των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade, Sharon Vaughn, ενώ creative director για την οπτικοποίηση του τραγουδιού είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τo video clip φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Καρύδα και το «Last dance» επιχειρεί κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Να σχολιάσει μ’ έναν παραμυθένιο τρόπο όλα όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, με την υπενθύμιση ότι, ακόμη και τις χειρότερες δυσκολίες στη ζωή, πάντα μπορεί να τις νικήσει η ελπίδα.

Η παρουσίαση του «Last dance» έγινε από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι στίχοι.

Αυτοί είναι οι στίχοι του Last Dance:

My heart was born a radical

electric and dynamical

I’ve never listened to the remedies

but no forevers no eternities

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

if our hearts are hanging on a wire

let’s forget the world below and dance

Until the end

Let’s Dance

Our last dance

Rocking romance

This isn’t (ain’t) our last last dance

(or this ain’t our last dance.)

My heart was born in neon lights

floating in space like satellites

looking for signs of life tonight

as we collide in black and white

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Take a deeper breath before we touch

running out of time let’s use it up

hold me before the morning comes

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ