Mikis Theodorakis Personal Radio - To πρόγραμμα από 27/6 έως 1/7

Πρόγραμμα Δευτέρα 27 Ιουνίου

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 27 Iουνίου έως την 1η Ιουλίου, έχει ως εξής:

10.00 Άγιος ο Έρωτας με τον Μανώλη Μητσιά.

11.00 100 Χρόνια σινεμά, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα.

Η μουσική και τα τραγούδια εκτελέστηκαν από τη συμφωνική ορχήστρα της Ολλανδίας "The Metropole Orchestra" υπό τη διεύθυνση του Dick Bakker. Την ορχήστρα συμπλήρωναν με δύο μπουζούκια οι δεξιοτέχνες Λάκης Καρνέζης και Κώστας Παπαδόπουλος.

12.00 Ο Πέτρος Πανδής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.



Μουσική Δωματίου

15.00 Μικρή Σουίτα 1954. Μίκης Θεοδωράκης - Πιάνο: Γκέρχαρτ Φόλκερτς.

15.30 Κουαρτέτο αρ. 4 "Μάζα" 1955

16.00 Adagio for Flauto & Orchestra 1993.



Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Ραντάρ 1981 σε ποίηση Κώστα Τριπολίτη. - Γιώργος Νταλάρας.

20.00 Φαίδρα 1984 σε ποίηση Αγγελικής Ελευθερίου- Αλίκη Καγιαλόγλου.

21.00 Επιβάτης 1981 σε ποίηση Κώστα Τριπολίτη. - Μαρία Φαραντούρη.

Μίκης Θεοδωράκης - Αριστοφάνης

23.00 Μίκης Θεοδωράκης: Ιππής του Αριστοφάνη. Κωμωδία. Έτος σύνθεσης: 1979 Αθήνα. Μετάφραση: Γιώργος Σκούρτης. Απαγγελία: Γιώργος Λαζάνης. Ερμηνεύουν: Πέτρος Πανδής, Γιάννης Θωμόπουλος, Κώστας Τσαπέκος και χορός με τους ηθοποιούς του Θεάτρου Τέχνης. Ηχογράφηση 1980. Δάσκαλοι Χορωδίας: Μάνος Χατζιδάκις & Σταμάτης Κραουνάκης.

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

09.00 Liesbeth List zingt Theodorakis (Album)

10.00 Milva 10 Songs to Mikis Theodorakis (Album)

11.00 Caro - Theodorakis (Album)



Μουσική Δωματίου

14.00 Ραψωδία για Κιθάρα και Ορχήστρα εγχόρδων 1982.

Μίκης Θεοδωράκης: Rhapsody for Guitar and Orchestra. 1982. Nürnberger Symphoniker Orchester, Orchestra Conductor:John Carewe, Guitar: Franz Halasz.



15.00 Χορός Ασίκικος - 11 Σπουδές για σόλο Βιολοντσέλο. 1989. Βιολοντσέλο.Άγγελος Λιακάκης.

16.30 Sinfonietta 1947. Για φλάουτο Πιάνο και Ορχήστρα εγχόρδων. Σολίστ: Τζιβέ Φρανετοβιτς Κουσέλι: Φλάουτο (Κροατία) Ντίνος Μαστρογιάννης Πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα Ντουμπρόβνικ, Διεύθυνση: Νίκολας Μίλτον (Αυστραλία), Ηχογράφηση 2004.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Ερμηνεία: Πέτρος Πανδής, Βάνα Βερούτη, Βίκυ Σίμου, Θανάσης Μωραΐτης.

19.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Μίκης Θεοδωράκης Σοφία Μιχαηλίδου.



Εκκλησιαστική Μουσική

23.00 Mikis Theodorakis: Requiem. 1983 '84 Athens. Ορατόριο πάνω σε κείμενα από τη Νεκρώσιμο Ακολουθία και τα Νεκρώσιμα Ιδιόμελα Του Ιωάννου Δαμασκηνού. Distribution: Director: Adrian Morar. Artistic direction: Ina Hudea. Scenography: Valentin Codoiu. Choir conductor: Corneliu Felecan. Conductor of the children's choir "Junior-Vip": Anca Mona Mariaș. Veronica Fizeșan Soprano. Andrada Ioana Roșu Mezzosoprană. Eusebiu Hutan Tenor. Cristian Hodrea Bas.Bariton. Simonfi Sandor Bas. Linguistic consultant, Greek translation: Fr. Florin-cătălin Ghiț. Choir and Orchestra of the Romanian National Opera from Cluj-Napoca. "Junior - Vip" Children's Choir of the College of Music "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca.

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

10.00 Les Bouzoukis de Mikis Theodorakis. Κοπεγχάγη 1967 Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης.

11.00 Mikis Theodorakis: Canto General. 1972 France. Writer of Poetry Pablo Neruda. Grupo Tolderia. SPAIN. MOVIEPLAY 1977.

12.00 Mina Sånger Skall Leva - Mikis Theodorakis Med Kjerstin Dellert, Arja Saijonmaa, Gregoris Tzistoudis Tor Isedal. Sverige 1974.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

15.00 Τέσσερα Ποιήματα του Καβάφη 1952.

16.00 Concerto pour Piano and Orchestra 1957. Mikis Theodorakis, Cyprien Katsaris.

17.00 Δεύτερη Συμφωνία - "Το τραγούδι της γης" 1980/81.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.30 Δες τι λαμπρό φεγγάρι. Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.



Κύκλοι Τραγουδιών.

20.00 Μίκης Θεοδωράκης: Επιτάφιος σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Συμμετέχουν: Hege Tunaal & Lakis Karnezis. Ole Marius Melhuus: bass, cello. Petter Brambani: clarinet, flute. Rolf Lislevand: guitar. Audun Kleive: drums. Iver Kleive: piano. Μετάφραση στα Νορβηγικά ο Svein Selvik. Ενορχήστρωση Λάκης Καρνέζης.

21.00 Τα Ελυάρ σε ποίηση Πωλ Ελυάρ με την Αγγελική Καθάριου, πιάνο ο Νικόλαος Σαλταμάνος.

22.00 Πολιτεία Β' 1964. Παρίσι. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αντώνης Κλειδωνιάρης. Μαρία Φαραντούρη. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μιχάλης Ιωαννίδης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος Μπουζούκι. Λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Μουσική για Κινηματογράφο.

23.00 Ηλέκτρα 1961. Ο Μιχάλης Κακογιάννης μιλάει για την συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη.

24.00 Iphigenia in Aulis 1976.

Mikis Theodorakis Personal Radio - Πρόγραμμα Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022

11.00 Σπάνιες Ηχογραφήσεις 1963 - 1984.

12.00 Μίκης Θεοδωράκης: Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλης. Έτος σύνθεσης 1965. Ερμηνεύει η Nadia Weinberg.

13.00 Romancero Gitano - Peter Goedhart, Wim Spruijt.

Μουσική Δωματίου - Μπαλέτα

14.00 East of the Aegean - Ανατολικά του Αιγαίου 1987.

15.00 Οι εραστές του Τερουέλ "Les amants de Teruel" Σύνθεση 1958. Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen, Marcus Bosch. Έτος έκδοσης 2006

16.00 Ελληνική Αποκριά - Carnaval 1947. Ικαρία. Σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα. Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Χαιρετισμοί 1978. Σε ποίηση Αγγελικής Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη, Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1978 ' 81 Αθήνα , Βραχάτι, Παρίσι. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη, συμμετέχει η Χορωδία της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου.

20.00 Της Εξορίας 1976. Έτος Έκδοσης 1976. Ποίηση: Πάνος Λαμψίδης, Γιάννης Νεγρεπόντης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

21.00 Ταξίδι μέσα στη νύχτα 1976. Μίκης Θεοδωράκης: Ταξίδι μέσα στη νύχτα. 1976 / 78. Συμμετέχουν: Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Λάκης Καρνέζης & Λαϊκή ορχήστρα υπό την Διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπερες

23.00 The Metamorphoses of Dionysus. Έτος έκδοσης: 2006. Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης. Κώστας Βάρναλης. Κείμενα: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος Σύνθεσης: 1984. Συμμετέχουν: Jocelyn B. Smith, Kostas Dinos, Jakub Jarmula, Beata Kosko-Kreft, Hagen Matzeit, Przemyslaw Neumann, V. Schlott, H. Schmiedt, J. Sperska, Marcin Tlałka, M. Tomczak, M. Wieclawek, Grz. Zięba, Chór Concentus, Orchestra di Musica Difficile Gdańsk

Σας εύχομαι καλή ακρόαση, με εκτίμηση Νίκος Θεοδωράκης (mikisradio.com)