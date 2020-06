«No Flag», καινούργιο τραγούδι από τον Elvis Costello

Το πιο πρόσφατο LP των Elvis Costello and the Imposters ήταν το ηχογραφημένο σε στούντιο «Look Now» του 2018 και τώρα, ο Elvis δίνει στη δημοσιότητα καινούργιο τραγούδι: το «No Flag» ηχογραφήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αρμόζει στις απογοητεύσεις που σήμερα μαστίζουν τον κόσμο.



«No time for this kind of love/No flag waving high above» τραγουδά ο Costello. «No sign for the dark place that I live/No God for the damn I don't give». Ηχογράφησε το τραγούδι μέσα σε τρεις μέρες στο Suomenlinnan Studio, σε απόσταση 20 λεπτών με το φέρι από το κέντρο του Ελσίνκι. «Ήθελα να πάω κάπου όπου δεν θα με ήξερε κανένας. Άρα, αυτό είναι "Ο Ήχος του Ελσίνκι"» υπογράμμισε, στην ανακοίνωση.



Στις 11 Ιουνίου θα συναντήσει τη Rosanne Cash για το «Present Perfect: Songs of Protest and Memory» που είναι μέρος της σειράς «Live With Carnergie Hall». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι Brandi Carlisle, Gary Clark Jr., Marc Cohn και Ry Cooder.

Ακούστε το τραγούδι:

