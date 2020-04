Ο Hi Profile διασκευάζει το τραγούδι «Δακρυσμένα μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη

Η δισκογραφική εταιρεία FM RECORDS, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον διεθνούς φήμης Dj και παραγωγό Hi Profile, παρουσιάζει μια νέα σημαντική κυκλοφορία. Ο Hi Profile διασκευάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το τραγούδι «Δακρυσμένα μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη από την κατάλογο της FMRECORDS.



Τα «Δακρυσμένα Μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα από τα τέσσερα τραγούδια στους «Λιποτάκτες», που γράφτηκαν το 1952-1954, πάνω σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη και ηχογραφήθηκαν το 1960.



Εξήντα χρόνια μετά ο Hi Profile παρουσιάζει τη σύγχρονη electronic trance εκδοχή του, το «Weeping Eyes».

Δείτε το βίντεο:

O Hi Profile (Αναστάσιος Αντωνίου) είναι Έλληνας – διεθνούς φήμης - μουσικός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με πολλές διακρίσειςπαγκοσμίως. Είναι ενεργός στην trance μουσική από το 2002, ο Hi Profile είναι ιδρυτής του ProGREECEve Trance Music και του Official Trance Family Greece.



Ουσιαστικά,έχει δημιουργήσει ένα δικό του κίνημα trance μουσικής το οποίο έχει βοηθήσει πολλούς νέους παραγωγούς στο ξεκίνημα τους. Πρόσφατα βραβεύτηκε από την UNESCO Hellas για τη συμβολή του στη μουσική κληρονομιά του τόπου.



Με περισσότερες από19 εκατομμύρια προβολές στο Youtube, στο Soundcloud και στο Spotify, με τρία singles του να βρίσκονται στην πρώτη θέση στο BeatportCharts αλλά και εννέα singles στο BeatportTop10, έχει κερδίσει τη στήριξη από θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής όπως είναι οι Armin Van Buuren, Pau lOakenfold, ViniVici, Astirx και πολλοί ακόμα σημαντικοί παραγωγοί.

Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Ευρώπης, του Μεξικό,της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας ενώ έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 50 shows ετησίως (Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Ιταλία, Δανία, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Σουηδία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα).