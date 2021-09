Ο Jack Savoretti live στο Ηρώδειο

Η πολυαναμενόμενη συναυλία του Jack Savoretti στην Αθήνα πλησιάζει και τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Λίγες θέσεις στο άνω διάζωμα παραμένουν και περιμένουν τους τυχερούς που θα ζήσουν αυτή τη μαγική βραδιά.

Ο JackSavoretti θα βρεθεί μαζί με το συγκρότημα του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, για μια μοναδική συναυλία με τραγούδια από το νέο άλμπουμ του «Europiana» αλλά και όλες τις επιτυχίες που έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό.

To «Europiana» ήρθε δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο του άλμπουμ, «Singing to Strangers», το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UKCharts. Τα singles «What More can IDo?», «Candlelight», «LoveIs On TheLine», «Youth&Love» που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

«Το “Singing To Strangers” ήταν το πρώτο άλμπουμ που δεν είχε να κάνει εντελώς με εμένα. Κι αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ. Το “Europiana” με πάει ακόμα παρακάτω. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες και μεγαλύτερες ιδέες. Κοιτάζω έξω στον κόσμο και όχι μέσα μου. Το “Europiana” δεν είναι ήχος. Είναι αναφορές και έμπνευση και τα συναισθήματα που αυτά προκαλούν», λέει ο Jack. «Είναι η μουσική των καλοκαιρινών παιδικών μου χρόνων, φτιαγμένη για το σήμερα.»

Ετοιμαστείτε να απολαύσετε ζωντανά τον Jack Savoretti, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/music/irodeio/jack-savoretti/

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: 78 ευρώ

Α Ζώνη: 63 ευρώ

Β Ζώνη: 57 ευρώ

Γ Ζώνη: 53 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Δ Ζώνη: 46 ευρώ

Ε Ζώνη: 38 ευρώ

ΑΜΕΑ: 32 ευρώ