Ο Luke Elliot στην Τεχνόπολη

Δύο καλλιτέχνες ευαίσθητοι και αισθαντικοί, δυνατοί και εύθραυστοι ταυτόχρονα, που μετατρέπουν τις ιστορίες της ζωής τους σε τραγούδια θα συναντηθούν στη σκηνή της Τεχνόπολης την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Luke Elliot συναντά τον δικό μας, Remi and the Road.





Τον Luke Elliot γνωρίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τον Sivert Hoyem στο Somebody's Man, σε μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Στην Ελλάδα, πρωτοήρθε τον περσινό Απρίλιο, όταν και άνοιξε τις συναυλίες των Madrugada στις τρεις αξέχαστες sold out συναυλίες τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχοντας κερδίσει το στοίχημα με το ελληνικό κοινό, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο Luke Elliot επιστρέφει στη χώρα μας για να παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική δουλειά, The Big Wind και όλα τα αγαπημένα τραγούδια.

Πρόκειται για έναν σκοτεινό crooner, που τραγουδά με μία φωνή μελωδική και μελαγχολική, δυνατή και εύθραυστη ταυτόχρονα. Η μουσικότητα της φωνής του μετατρέπει τον ήχο σε εικόνες, γεμίζει το χώρο με στιγμιότυπα, όπως το σάουντρακ κινηματογραφικής ταινίας, είναι σύγχρονη, κομψή, «γήινη» και σημερινή, οι στίχοι του είναι ποιητικοί, γεμάτοι συναισθηματικότητα, οι ιστορίες τους στοιχειώνουν το μυαλό και την ψυχή. Η φωνή του Luke Elliot είναι η φωνή ενός άνδρα ώριμου, έμπειρου, που ο τραυματικός χρόνος άφησε το σημάδι του πάνω του αλλά που ο ίδιος δεν έχασε την ευαισθησία και την αισθαντικότητά του.

Ο Luke Elliot έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP, με τίτλο Provisions και ένα άλμπουμ, Dressed for The Occasion, την παραγωγή του οποίου ανέλαβε ο εμβληματικός εκπρόσωπος της indie σκηνής, John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr., Kurt Vile) και απέσπασε πολύ καλές κριτικές.





Ο τραγουδοποιός Remi (Άγγελος Κυπριανός) γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σπέτσες και καθώς το μότο της ζωής του ήταν, ότι «ο δρόμος έχει ιστορίες να σου διηγηθεί, άκουσε τις», άρχισε από μικρός να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Τα τραγούδια που έγραφε διηγούνταν αληθινές ιστορίες από το δρόμο και για το πρώτο του άλμπουμ, «Street Serenade» διάλεξε να μας παρουσιάσει τις πιο χαρακτηριστικές. Όλα τα τραγούδια γράφτηκαν κυριολεκτικά στο δρόμο, ενώ το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε ένα home studio, με τη βοήθεια φίλων και συναδέλφων μουσικών. Το 2011 ηχογράφησε το «The Gospel Of The Road», και πάλι μία ομαδική δουλειά επτά ατόμων που συνεργάστηκαν αρμονικά για να πάρει σάρκα και οστά αυτό το πρότζεκτ, πάνω σε δικές του συνθέσεις.



Η χαρακτηριστική και ζεστή φωνή του σε συνδυασμό με μελωδίες και μπαλάντες που ταξιδεύουν στις αλήθειες που κρύβει η φολκ μουσική στις ρίζες της, δημιουργούν μια ατμοσφαιρική εμπειρία που πλαισιώνεται από αληθινές ιστορίες και αφηγήσεις.



Με το μουσικό του όχημα, Remi & the road έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με ορόσημα τις περιοδείες που μοιράστηκε με τους Sivert Hoyem (Madrugada), Puressence, Howe Gelb (Giant Sand) και Rob Coffinshaker.