Ο Χάρι Στάιλς ανέβαλε την περιοδεία του σε Βρετανία και Ευρώπη

Ο Χάρι Στάιλς ανέβαλε την περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού.

Ο τραγουδιστής του «Watermelon Sugar» μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα με τους θαυμαστές του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Ο τραγουδιστής δεν ενημέρωσε για το πότε θα ξεκινήσει η περιοδεία του, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ενημέρωση τη νέα χρονιά.

Ο Χάρι έγραψε στο Twitter: «Η υγεία και η ασφάλεια όλων παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα, γι' αυτό δυστυχώς πρέπει να αναβάλω τις εμφανίσεις μου σε Βρετανία και Ευρώπη που έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 μέχρι νεοτέρας».

Σε άλλο του tweet έγραψε: «Ελπίζω πραγματικά να πραγματοποιήσω αυτές τις εμφανίσεις και θα έχω νέα για εσάς τη νέα χρονιά για το πότε θα πραγματοποιηθούν. Ανυπομονώ να σας δω όλους έξω μόλις είναι ασφαλές να το κάνετε. Αντιμετωπίστε τους ανθρώπους με καλοσύνη».

