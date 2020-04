Παραστάσεις διαθέτει δωρεάν το English National Ballet

Στο πλαίσιο του προγράμματός του, «Wednesday Watch Parties», το English National Ballet εγκαινιάζει το «ENB at Home»: σε εβδομαδιαία βάση, δωρεάν για 48 ώρες streaming χορογραφικών παραγωγών, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Η πρώτη - διαθέσιμη την Τετάρτη, 22 Απριλίου - είναι η εμπνευσμένη από τη Φρίντα Κάλο παραγωγή «Broken Wings», με τη χορεύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού Tamara Rojo στον ρόλο της Μεξικανής ζωγράφου και ακτιβίστριας.

Χορογραφημένη από την Anabelle Lopez Ochoa, αφηγείται την ιστορία της βασανισμένης ζωής της Κάλο. Η παραγωγή βιντεοσκοπήθηκε το 2016, στο Sadler's Well του Λονδίνου, όταν το ENB αποφάσισε να αφιερώσει σειρά shows, αφιερωμένη σε γυναίκες χορογράφους. Τη Rojo συνοδεύει ο Irek Mukhamedov, στον ρόλο του συζύγου της, επίσης ζωγράφου, Ντιέγκο Ριμπέρα.

Όπως πληροφορεί η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Time Out - το οποίο, λόγω πανδημίας, έχει υιοθετήσει την επωνυμία «Time Out In (με τη λέξη “Out” διαγραμμένη και τη λέξη“ In” γραμμένη με κόκκινο)» - το αμέσως επόμενο «Wednesday Watch Party» θα διαθέσει τη χορογραφία του Akram Khan, «Dust», παραγωγή του 2015 η οποία εστιάζει στον ρόλο των γυναικών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δείτε το βίντεο: