Πέθανε ο Νικ Τέρνερ των Hawkwind

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Nik Turner των Hawkwind, ένας από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες του space rock.

Αρχικά ήταν μέλος του βρετανικού συγκροτήματος ως roadie, αλλά αργότερα έγινε κανονικό μέλος με σημαντική επίδραση στους δίσκους της πρώτης περιόδου.

Σύντομα έγινε μάλιστα μία από τις ηγετικές μορφές του συγκροτήματος, μαζί με τον Ντέις Μπροκ,

Πέρα από το τραγούδι και την έντονη θεατρική του παρουσία, ο Τέρνερ έπαιζε σαξόφωνο και φλάουτο.

Ο Turner συμμετείχε μεταξύ άλλων στους κλασικούς δίσκους "In Search Οf Space" (1971), Doremi Fasol Latido (1972) και "Space Ritual" (1973) και "Hall Οf Τhe Mountain Grill" (1974).

Ακόμη, υπέγραψε αποκλειστικά ή σε συνεργασία, τραγούδια όπως τα "Master of the Universe", "Brainstorm", "You Shouldn't Do That", "D-Rider", "Dying Seas" και "Kadu Flyer".

Στα χρόνια που ακολούθησαν κυκλοφόρησε δίσκους με τους Sphynx και Inner City Unit, καταγράφοντας στη συνέχεια δεκάδες συμμετοχές και συνεργασίες με μουσικούς όπως οι Jello Biafra, Genesis P-orridge (Psychic TV), Helios Creed (Chrome) και Nicky Garrett (UΚ Subs).

